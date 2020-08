Disney Channel estrena su primer 'Sing Along' desde casa

Ya se ha convertido en una tradición que algunas de las estrellas de Disney se reúnan a cantar algunos de los clásicos de las series y películas, como en el caso del show 'Sing Along' del canal Disney Channel , que se llevará a cabo el 30 de agosto, a las 8 de la noche.



(Le puede interesar: Se revela la fecha de estreno de Disney+ en Colombia)

En esta ocasión serán parte del encuentro Demi Lovato, Meg Donnelly, Issac Ryan Brown, Ruby Rose Turner, Coco Jones, Olivia Rodrigo y Milo Manheim, Ariel Martin, entre otros, No se trata solo de un encuentro musical, sino de un recorrido para fanáticos de las producciones más recordadas de Disney.



(También puede ver: ¿Cuál es el mejor perro de los dibujos animados de todos los tiempos?)



Composiciones como ‘What Time Is It’ (de la serie 'High School Musical 2'), interpretado por Meg Donnelly; ‘Guardian Angel’ (de 'Let it Shine'), por Coco Jones e Issac Ryan Brown; ‘Break This Down’ (de la película 'Descendientes 3'), será cantada también por Meg Donnelly, Jadah Marie, Sky Katz, Coco Jones, Ramon Reed, Dakota Lotus, Rafael y Scarlett, hacen parte del especial televisivo.



“Disfrute tanto grabándolo que siento que no hay nada malo. Supongo que usualmente en el set uno de los desafíos es poder hacer un balance entre la escuela y las grabaciones porque uno siente que el día no tiene horas suficientes, pero al filmar en casa creo que lo más difícil fue tener que hacer todo, ahora creo que aprecio a todo el equipo de luces, sonido, vestuario, así que sí, lo más difícil definitivamente fue tener que preparar todo solo”, dijo en una entrevista con EL TIEMPO Isaac Ryan Brown, recordado por su participación en las series ‘Kim Possible’ y ‘Raven’s Home’.

Al filmar en casa creo que lo más difícil fue tener que hacer todo, ahora creo que aprecio a todo el equipo de luces, sonido, vestuario FACEBOOK

TWITTER

“El hecho de que podamos entretener y llevar algo de alegría a la gente que está en casa, definitivamente lo vale y en serio fue muy divertido filmar y el que la gente también pueda disfrutar viendo este especial significa mucho para mí, especialmente en este tiempo”, agregó Meg Donnelly, quien actuó en la película original de Disney ‘Zombies’.

“Fue nostálgico y también fue como una evidencia de lo lejos que he llegado porque crecí escuchando estas canciones, viendo las películas e intentando cantar y decía ‘No suena igual de bien’ y ahora siendo un poco más maduro puedo decir que estoy orgulloso de mi y de lo que hicimos. De hecho, mi familia estaba junto a mi cuando grabamos este especial porque lo filmamos en casa, y ellos me dijeron que les encantó”, explicó Brown.

Isaac Ryan Brown hizo parte de las series ‘Kim Possible’ y ‘Raven’s Home’.. Foto: Disney Jr.

“Para mí es muy loco crecer escuchando estas canciones y ver a todos mis ídolos de Disney fue algo surrealista que me encantaría compartir con mucha gente”, finaliza Meg Donnelly.



CULTURA

@CulturaET