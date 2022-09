La exposición D23, de la casa cinematográfica Disney, se ha convertido en el evento por excelencia que expone los estrenos de todas las franquicias que hacen parte de esta gran marca. Este año fue diferente, pues luego de tres años de virtualidad volvió a ser un evento presencial.



(Siga leyendo: Mariano Rajoy: el expresidente debuta con cameo en el cine).

Entre las características que destacaron se encuentran la gran cantidad de producciones que están a puertas de ser estrenadas en el séptimo arte y en la pantalla chica, entre las que destacan, la tercera temporada de Mandalorian, una historia de ‘Star Wars’, Hocus Pocus 2, que saldrá en octubre de este año, y todo sobre el Universo Marvel.



Y es que los fanáticos de los superhéroes pudieron ver en exclusiva el lanzamientos de los trailers de ‘Secret Invasion’ y ‘Wonderful by night’, los nuevos fichajes de ‘Capitán América: new world order’, la segunda temporada de ‘Loky’ y, claro está, ‘ ‘The Marvels’, con Brie Larson como protagonista.



(Lea: Revelan detalles de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’, de 'Star Wars').

¿Seguirá Larson como Capitana Marvel?

Y es que entre los eventos estelares estuvo la presentación de la secuela de Capitana Marvel, pues se hicieron presentes en el Centro de convenciones de Anaheim tres de sus protagonistas: Brie Larson, quien da vida a Carol Denvers; Teyonah Parris, que da vida a Monica Rambeau; e Iman Vellani como Kamala Khan.

Facebook Twitter Linkedin

Capitana Marvel Foto: Marvel Studios

Sin embargo, lo que llamó la atención del encuentro fueron las palabras que Larson respondió a los periodistas de la revista ‘Variety’, ya que dejó la duda sobre sus futuras actuaciones en el personaje de Capitana Marvel.



“No sé si seguiré. ¿Quiere alguien que vuelva a hacerlo?”, respondió a uno de los periodistas que le preguntó sobre su rol en Marvel y apuntó que se siente un tanto exhausta por las críticas que recibe en redes sociales por el papel que interpreta.



(También: Premios Emmy: series, ganadores y las sorpresas de la gala).



Tras la respuesta, se encogió de hombros y tomó una postura seria, aunque el entrevistador le pide que no sea “modesta”: “No lo sé. En realidad, no tengo la respuesta a eso”, añadió.



Cabe destacar, que la primera película fue muy criticada en 2019, y recibió un sin fin de comentarios machistas al respecto; no obstante, eso no fue impedimento para que Disney siguiera con el personaje y lo revitalizará sacando su secuela.



'The Marvels' fue dirigida por Nia DaCosta, quien asombró por su estética y aterradora puesta en escena de la película Candyman y que probó con el thriller en el filme Little Woods.



(Artículos relacionados: Disney les reveló a sus fanáticos las películas y series que los enloquecerán).

Más noticias

Ana de Armas fue ovacionada en el Festival de Cine de Venecia

Un ataque terrorista y un virus mortal dentro de un avión, ¿usted qué haría?

'House of the Dragon': el error del tercer episodio del que se burlaron en redes

Tendencias EL TIEMPO