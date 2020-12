Disney y sus nuevas apuestas por The Mandalorian, Star Wars y Marvel

Todavía millones de fanáticos no salen de su asombro ante las noticias que reveló Disney en un encuentro de inversores. La compañía recalcó que va extender sus exitosos universos de Star Wars y Marvel.



Lo invitamos a leer: Conozca más detalles de 'Encanto', la película colombiana de Disney

De hecho, una de las grandes noticias para los incondicionales de la saga de ciencia ficción Star Wars fue el desarrollo de dos nuevas series, derivadas de su producción The Mandalorian.



En su plataforma Disney+ estrenará en los próximos años. ‘Ahsoka’ y ‘Rangers Of The New Republic’ expandirán el argumento de la serie protagonizada por Pedro Pascal con tramas que sucederán de manera simultánea.



La protagonista de ‘Ahsoka’ será la actriz Rosario Dawson, estadounidense de origen puertorriqueño y cubano. Dawson ya interpretó el personaje de Ahsoka Tano en la segunda temporada de The Mandalorian’ El otro proyecto es ‘Rangers Of The New Republic’, del que solo se dijo que contará con la supervisión de los cineastas Jon Favreau y Dave Filoni.



(Además: Disney anuncia ‘Rogue Squadron’, nuevo filme de Star Wars para 2023)

New adventures. New Originals. Endless possibilities. All of these and more are coming exclusively to #DisneyPlus. pic.twitter.com/NGiqVGmH0G — Disney (@Disney) December 11, 2020

Lo que causó sorpresa, fue el anuncio del regreso del actor Hayden Christensen a su papel del famoso villano Darth Vader, en la serie Obi-Wan Kenobi, que también estrenará Disney+ y que cuenta las aventuras del famoso guerrero Jedi que se convertiría en el mentor de Luke Skywalker en la saga cinematográfica de Star Wars. Christensen, que había desaparecido de ese universo tras actuar como Anakyn Skywalker en Star Wars: Episode II: Attack of the Clones y en Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

En su regreso en la serie 'Obi-Wan Kenobi', acompañará a Ewan McGreggor, quien protagoniza la producción, de la que no se tienen más detalles de su argumento. Se trata de una de las diez series que Disney tiene presupuestado estrenar en los próximos años.



(Lea también: 'The Mandalorian' muestra el futuro de los rodajes de TV y cine)



También se desarrollará una ficción de animación que se llamará "The Bad Batch", otra antología de cortos bajo la marca ‘Visions’ y ‘A Droid Story’ con R2-D2 y C-3PO.



La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, también confirmó que habrá dos nuevas películas pensadas para proyectarse en cines. Patty Jenkins, directora de las entregas de Wonder Woman’ trabaja ‘Rogue Squadron’, prevista para las navidades de 2023. la propia realizadora mandó un mensaje muy especial acerca de este proyecto.

El otro largometraje contará con Taika Waititi, que Kennedy describió como una idea "única" y refrescante para la saga".



(Le puede interesar: Diego Luna, emocionado por volver a 'Star Wars')



La compañía de animación Pixar también retomará las aventuras de Toy Story. Pues anunciaron el desarrollo de una película que se centrará en el personaje que inspiró al famoso juguete que todos conocimos.



Se trata de Lightyear, en la que se contará las aventuras de un piloto, interpretado por Chris Evans. La cinta será estrenada en el 2022. Evans es uno de los actores más queridos en Disney y Marvel, ya que hizo el papel del Capitán América en Avengers.

Buzz Lightyear (derecha) y Woody,. Foto: Walt Disney

Y hablando de los superhéroes de Marvel, también las noticias son muy buenas, ya que se Disney+. Se estrenará el 15 de enero The Falcon & The Winter Soldier.



Esa iba a ser la serie encargada de inaugurar esta división, pero el coronavirus retrasó su estreno hasta el 19 de marzo de 2021. El resto de las ficciones ya anunciadas llegarán en los meses sucesivos: Loki en mayo, luego What if...? en verano y Ms. Marvel a finales del próximo año.

Así mismo, Marvel despejó las dudas sobre el futuro de las películas de "Black Panther" (Pantera Negra) tras la muerte de Chadwick Boseman, el protagonista de la cinta, el pasado 28 de agosto por un cáncer de colon y que no tendrá un sustituto en la gran pantalla.

Chadwick Boseman, protagonista de 'Pantera Negra'. Foto: Marvel Studios

"La representación que Boseman hizo de Black Panther' es icónica y trasciende cualquier iteración del personaje en el pasado de Marvel, por esa razón no repetiremos el personaje", dijo el director de Marvel Studios, Kevin Feige.



La continuación de ‘Black Panther’ se gestará en paralelo a una nueva entrega de los míticos ‘The Fantastic Four’, el grupo de superhéroes que inició el universo de Marvel con su primer cómic en 1961. Se trata de un nuevo intento por revivir a estos personajes en la gran pantalla después del fiasco que supuso la película de 2015.



EFE