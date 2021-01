Estos son los estrenos recomendados de Directv Go para febrero

Películas

En primera plana

Ganadora del Óscar a la mejor película, Spotlight (su título original) revela los reportajes y la investigación de un grupo de periodistas de The Boston Globe que destaparon un escándalo de pederastia ocurrido en la Iglesia católica de su ciudad. Con Mark Ruffalo y Michael Keaton.Estreno: 17 de febrero

El silencio de los inocentes

La historia que llevó por primera vez al cine al temido psicópata Hannibal Lecter y a la agente del FBI Clarice Starling es de esas que pueden verse muchas veces sin cansarse. Con Anthony Hopkins y Jodie Foster.Estreno: 3 de febrero

Volver

Dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Penélope Cruz y Carmen Maura. Una historia de perdón y de asuntos pendientes con tintes sobrenaturales.Estreno: Primero de febrero

Lea además: Romance, drama y un poco de acción: los estrenos de Netflix en febrero

Series

Des

David Tennet, recordado por sus personajes en Doctor Who y Broadchurch interpreta a Dennis Nielsen, uno de los asesinos seriales más famosos del Reino Unido que era conocido como The Kindly Killer. Des es una miniserie de tres episodios.Estreno: 22 de febrero.

Desaparecidos

Esta nueva serie española sigue al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central, unidad que se encarga de investigar los casos de personas que no han sido podido ser encontradas.Estrreno: 16 de febrero

Encuentre además: Estos son los estrenos de Amazon Prime Video en febrero

Documentales

Laurel Canyon: a place in time

Las canciones de Joni Mitchell, Crosby, Stills, Nash & Young, The Doors,

Linda Ronstadt y The Eagles acompañan este viaje a Laurel Canyon, en las colinas de Los Ángeles, donde se gestó una revolución musical en la década de 1960.Estreno: 25 de febrero

The Palace and the Press



¿Cómo ha sido la larga y complicada relación de la familia real británica con los medios? Esta serie explora los detalles de las noticias que ocuparon las primeras planas.Estreno: 8 de febrero

Lo invitamos a leer: Disney Plus: películas y series que se estrenan en febrero

Conciertos

Eric Clapton’s Crossroad Guitar Festival 2019



Eric Clapton, una leyenda de la guitarra, comparte el set con otros tremendos intérpretes como Jeff Beck, Gary Clark Jr., Sheryl Crow, Peter Frampton, Buddy Guy Band y Bonnie Raitt.Estreno: 26 de febrero

INXS: Live Baby Live

La energía del fallecido Michael Hutchence y los clásicos de su banda en el mítico concierto del 13 de julio de 1991 en el estadio de Wembley en Londres.Estreno: 12 de febrero

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET

Encuentre los estrenos de otras plataformas

Estos son los estrenos de Amazon Prime Video en febrero

Romance, drama y un poco de acción: los estrenos de Netflix en febrero

Disney Plus: películas y series que se estrenan en febrero