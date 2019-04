Directores de 'Avengers: Endgame' piden al público no decir 'spoilers'

Los directores de "Avengers: Endgame" pidieron el martes a los aficionados que no revelen detalles de la trama de la película, tras reportes de que algunas escenas habían sido filtradas en línea.



En una carta abierta publicada en Twitter bajo la etiqueta #DontSpoilTheEndgame, Joe y Anthony Russo dijeron que ellos y la amplia mayoría del elenco de la próxima película de superhéroes de Marvel han "trabajado incansablemente durante los últimos tres años con el único propósito de entregar una conclusión sorpresiva y emotivamente poderosa" a la saga.

Cuando vean Endgame en las próximas semanas, por favor, no la arruinen para otros, de la misma forma que a ustedes no les gustaría que la arruinen para ustedes FACEBOOK

El comunicado fue replicado por algunos de los actores de la película en sus redes sociales, entre ellos Mark Ruffalo, quien interpreta a Bruce Banner/Hulk. A diferencia de los demás miembros del elenco, Ruffalo y Tom Holland (Spider-Man) se han caracterizado por no mantener la boca cerrada y por lanzar grandes 'spoilers' en medio de entrevistas.



Por ejemplo, Ruffalo, previo al lanzamiento de 'Infinity War', contó el final de la película, literalmente. "Todos mueren... bueno no todos", señaló el actor haciendo referencia a que Thanos utilizó las gemas del infinito para aniquilar la mitad de todos los seres vivos.

Por este antecedente, los fanáticos han aprovechado para burlarse del actor con comentarios como "es irónico que venga de ti", "Sí, Mark, no reveles nada" y "la carta es para ti, ¿lo entiendes?".

"Avengers: Endgame" de Walt Disney Co marca la conclusión de una historia contada a lo largo de 22 películas de Marvel. La trama se ha guardado en secreto, sin un preestreno para la prensa. Las ventas anticipadas de boletos superaron previamente este mes a las de la película "Star Wars: The Force Awakens" de 2015.



La película, que reúne a múltiples personajes de los libros de historietas, se estrena el 24 de abril en Australia y China, antes de llegar a Estados Unidos el 25 de abril. Algunos aficionados dijeron el martes que habían visto escenas breves en Reddit, YouTube y otras plataformas, pero las imágenes fueron retiradas rápidamente. Reuters no ha visto las escenas filtradas y Disney declinó hacer comentarios.



La etiqueta #DontSpoilTheEndgame fue tendencia en Twitter el martes. Algunos aficionados que dijeron que habían visto las filtraciones afirmaron que sólo aumentaron sus ganas de ver la película.



Chris Smith, colaborador del sitio en internet de noticias de entretenimiento y tecnología BGR.com, escribió que había visto la filtración, pero que "no revela el final" de la película, aunque contiene escenas que no habían sido mostradas en ninguno de los anticipos ni escenas oficiales difundidas hasta ahora.



REUTERS Y ELTIEMPO.COM