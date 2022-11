Tan solo en su fin de semana de estreno, 'Avengers: Endgame' recaudó 1.200 millones de dólares, algo que según Joe Russo, quien dirigió la película en equipo con su hermano Anthony Russo, "Nunca sucederá de nuevo".



Así lo expresó en medio de una entrevista para Variety en la que ambos participaban, agregando que, "eso fue un ápice de esa era del cine teatral. [...] Cuando comenzamos con nuestro propio estudio de producción, AGBO, ya sentíamos que los vientos cambiaban”.



La película se posicionó como la más taquillera en la historia del cine, hasta que nuevamente en 2022, Avatar recuperó la posición con su reestreno.

Joe Russo y Anthony Russo en entrevista para Variety.

Según contó Joe Russo a Variety, le decepciona que el éxito de la película se reduzca a las ventas en taquilla y no a su narrativa.



"Te seré honesto, me sentí un tanto decepcionado con el hecho que a la película le vaya tan bien, porque el éxito en taquilla es lo que literalmente domina la conversación y definitivamente no es la parte más interesante de esta historia", expresó.



Y agregó "esto es acerca de la narrativa y su contexto en el mercado. ¿Cómo le fue? ¿Rompió récords? ¿Cuáles? ¿Rompió el récord anterior? Son elementos importantes para la vida de una producción como Avengers: Endgame".



¿Puede otra película de Marvel superar a 'Endgame'?

En la mesa de juego de Marvel Avengers ya está 'Secret Wars', que espera ser estrenado el 1 de mayo del 2026 en Estados Unidos. Sin embargo, los hermanos Russo explicaron en Variety que hacer un proyecto más grande y complejo que 'Avengers: Infinity War' y 'Avengers: Endgame', es difícil de imaginar. Agregando que "hacer Secret Wars es increíblemente ambicioso, sería un proyecto más grande que Avengers. [...] Es algo que da muchísimo que pensar".



Por el momento, Marvel Studios aún no ha anunciado quién será el director de Avengers: Secret Wars.

