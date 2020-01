La nueva ‘Mujercitas’, una oda a la obra feminista

En 1868, Louisa May Alcott dio vida a cuatro referentes para las niñas del mundo: Jo, Meg, Amy y Beth March, pero la valiente historia de ‘Mujercitas’ revive ahora con un eco particular de la mano de la dirección de Greta Gerwig y el protagonismo de Saoirse Ronan, que dan al clásico un aire más combativo y feminista.



La película, que llega a los cines el próximo 30 de enero, se suma a una larga lista de adaptaciones que han quedado en el recuerdo, pero recupera con más ambición que nunca el personaje de Jo March: “Ella nos dio permiso para soñar en grande”, comenta Gerwig en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO durante la presentación del filme en París.

“Los temas que trata el libro son el dinero, el arte, la ambición y la creación, y la forma en la que esto interactúa con el hecho de ser mujer. Son las mismas cuestiones que están en el debate ahora mismo de manera tan intensa”, dice Gerwig, que ha devuelto a todas las hermanas una fuerza de carácter y determinación propia.



Gerwig no esconde que este proyecto ha tenido un significado personal: la película está llena de guiños a su propia vida y a la autora del libro, Louisa May Alcott, de quien alaba su valentía y la convicción con la que vivió según sus ideales para poder publicar un libro “que permitió a muchas mujeres ser valientes”.



De hecho, en una entrevista con ‘Film Comment’, aseguró que hay frases en el guion que no salieron directamente de la novela, sino de otros escritos de Alcott e incluso de sus diarios personales.



(Lea también: ‘Parásito’, la película que lanza unos dardos que duelen)



“Cuando May Alcott escribió la novela no quería que Jo se casara. Fue una decisión de audiencia porque su editor probablemente le dijo que era la elección inteligente para el negocio. Por eso a esta ‘Mujercitas’ quería darle un final que le gustara a May Alcott, honrando la decisión empresarial que tomó, pero dándole un giro”, explica la directora.



Y es que la testaruda protagonista y aspirante a escritora que rechaza la idea del matrimonio, Jo March –interpretada por la joven actriz Saoirse Ronan–, trae a la pantalla un espíritu combativo de admirar.



Una fuerza que queda plasmada al final de la película, en el discurso en el que denuncia que la sociedad relegue a las mujeres a una ambición meramente romántica. “Aprendí mucho de esa escena”, confiesa Ronan.



La actriz de origen irlandés ha entrado en Hollywood pisando fuerte: a sus 25 años, cuenta con tres nominaciones a los Óscar, tres a los Globos de Oro –ganó el último por su interpretación en ‘Lady Bird’– y cuatro a los Bafta.



“Amy Pascal, productora de la película, dijo que no necesitábamos otra versión de ‘Mujercitas’, pero que cuando Greta entró en el proyecto y lanzó sus ideas, se dio cuenta de que sí necesitábamos esta versión”, dice Ronan.



La joven actriz protagonizó en 2017 ‘Lady Bird’, la muy elogiada ópera prima de la californiana Greta Gerwig, que hasta entonces se había destacado como actriz en algunas películas alternativas. La fusión fue bien recibida por la audiencia y aclamada por la crítica, tanto que fue una de las preferidas en los Óscar con nominaciones a mejor película y mejor dirección.



Algo que llama la atención es que la insistencia de una nueva adaptación viniera de parte de sus productoras: Amy Pascal, Denise Di Novi y Robin Swicord, las mismas de la versión de 1994 con Winona Ryder. Cierto es que en esta ocasión la voluntad de recuperar la novela corresponde directamente al huracán que causó el movimiento #MeToo en la meca del cine los últimos años.



Al nuevo reparto se sumó la aclamada Meryl Streep, en la piel de la tía March; así como Laura Dern, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Chris Cooper, Louis Garrel y otra de las estrellas emergentes de Hollywood: Timothée Chalamet, el joven de 24 años que también trabajó en ‘Lady Bird’.



“Durante el ‘casting’, Greta buscaba personas con alma en las que brillase la empatía, creo que necesitamos más de eso”, comenta Chalamet, que interpreta al vecino Laurie.



“Hay una escena en la que todas las chicas se van de la casa y los tres hombres se quedan solos, en silencio, y se ve cómo toda la energía se ha ido con ellas”, comenta el actor estadounidense, que con solo 23 años ya ha sorprendido a Hollywood por la madurez de sus papeles. Aunque en ‘Mujercitas’ Chalamet se queda al margen para que brillen las protagonistas.

Durante el ‘casting’, Greta buscaba personas con alma en las que brillase la empatía, creo que necesitamos más de eso FACEBOOK

TWITTER

El selecto vestuario

Además de las lecciones feministas, esta cinta ofrece una selección increíble de la moda victoriana, un vestuario valiente y delicado creado por la diseñadora Jacqueline Durran. “Quería un diseño fuerte y auténtico, que pareciera ropa del día a día, y no disfraz. Esto ha ayudado a que el vestuario resulte moderno”, explica Greta Gerwig.



Para crear el vestuario, Durran se inspiró en la fotografía decimonónica de Julia Margaret Cameron y en la pintura expresionista de Winslow Homer, además de dividir la película en dos partes diferenciadas: una, dentro de la casa, con su atmósfera bohemia y de libertad; y la segunda, el mundo exterior, más rígido y oscuro.



Además, la diseñadora creó una paleta de colores para cada una de las hermanas y, a lo largo de la película, va entremezclando trozos de tela en las prendas de las hermanas con la idea de reflejar cómo heredaban la ropa.



Junto con estos dos recursos estilísticos, la diseñadora ideó siluetas que definen a cada una de las mujeres. “Era importante que la imagen de cada una fuese una declaración de su personalidad, cada una tiene una visión distinta del mundo”, indica Durran en las notas.



Jo aparece con reflejos de rojo intenso. Es una mujer que quiere sentirse libre, que se aleja de los corsés de la época y que ansía la libertad de un hombre; mientras que Meg, más romántica, viste en tonos lilas y verdes, como en un cuento de hadas medieval en el que prima el estilo neogótico tan en boga a finales del siglo XIX.



En cuanto al rosa, está reservado para Beth, la más infantil. “No tuvo realmente la oportunidad de crecer y ver el mundo exterior”, detalla Durran. Y el azul claro es el tono de Amy, quien quizá por su vena artística vive la moda con más intensidad, sus vestidos son los más especiales. “Siempre tiene un aire joven, es determinada y lista”, añade la creadora del vestuario. Así, “cada vestido cobra vida con la interpretación del personaje”, concluye Durran.



Tras el rodaje, Gerwig se prepara para protagonizar la obra ‘Tres hermanas’, de Chéjov, en el teatro de Nueva York, y va meditando los múltiples proyectos con los que llaman ahora a sus puertas.



“Es el mejor momento que hemos tenido para contar historias siendo mujer. Quiero hacer películas de mujeres y chicas, y quiero que sean tan importantes como las historias de hombres”, afirma. Y en este momento, lo está logrando.

La contundente respuesta de Gerwig a los Oscar

“Escribir y dirigir esta película ha sido un honor, y compartirla con la audiencia ha sido el más sincero reconfortante camino. Espero que ‘Mujercitas’ haga por otra generación de niñas y mujeres lo que hizo por mí: encender la chispa para escribir un libro, hacer una película, cantar un verso”, declaró la directora Greta Gerwig, horas después de que la Academia revelara los nominados en la próxima edición de los Óscar. Aunque este filme fue nominado a mejor película, no recibió reconocimiento a mejor dirección, algo que muchos esperaban, dejando una vez más unos premios sin directoras nominadas.



EFE

Paris