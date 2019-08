Una historia sobre el amor imposible entre padres e hijos

Nisha, a sus 16 años, vive una doble vida. En casa es una perfecta hija paquistaní que respeta las estrictas normas impuestas por su familia, pero cuando sale con sus amigos se convierte en una adolescente criada en Noruega que disfruta de la sociedad en que vive. Pero cuando su padre la descubre con su novio, sus dos mundos chocan brutalmente. Para darle una lección, y un ejemplo entre su comunidad, sus padres deciden mandarla en contra de su voluntad al pequeño pueblo de donde vienen en Pakistán, donde tendrá que adaptarse a una sociedad ajena que a duras penas entiende, rodeada de familiares que casi no conoce.

Basada en la vida real de su directora, la noruega de origen paquistaní Iram Haq, es la mirada a la identidad y el precio de la libertad.



A Haq le llevó más de veinte años de su vida considerar la posibilidad de hacer una película sobre el traumático secuestro al que la sometió su familia cuando tenía solo 14 años. La llevaron a Pakistán para asegurarse de que no olvidara sus raíces culturales, sin considerar el efecto que podía tener, y tiene, sobre ella.



La directora cuenta que la historia es la más personal que ha hecho hasta ahora. “Cuando tenía 14 años, mis padres me secuestraron y me obligaron a vivir durante un año y medio en Pakistán. He esperado hasta que me sentí lista como cineasta y como persona para poder contar esta historia de una manera sensata. Es decir, sin hacer que la niña parezca solo una víctima y sus padres simplemente como sus perpetradores.

Quería contar una historia de amor imposible entre padres e hijos; uno que no puede tener un final feliz mientras la brecha entre estas dos culturas siga siendo tan amplia. Quiero poner al público al lado de Nisha y sus emociones a lo largo de la película. Después de un largo proceso de casting, finalmente encontramos a la actriz perfecta para el papel en Maria Mozhdah. Fue un descubrimiento sorprendente, y fue un placer trabajar con los actores más experimentados en las otras partes”.



Añade que lo que se ve en la gran pantalla es una versión “suavizada” y ficcionalizada de los hechos. Hoy, Haq tiene más de 40 años pero no ha olvidado lo que vivió. ¿Qué dirá la gente? es un drama apasionante y conmovedor sobre las relaciones padre-hija; y fue la selección de Noruega a los premios Óscar.



Esto es lo que dijo la directora sobre su más reciente película, que estará en los cines del país desde el jueves.



Comencemos con el título de la película. ¿De dónde viene?

​

El dicho ‘Qué dirá la gente’ (log kya kahenge) es una expresión con la que todos los pakistaníes e indios se pueden identificar. En hindi y urdu es una expresión que se usa con frecuencia en familias y entornos donde la tradición y el honor son muy valorados. Y este enfoque en las opiniones de otras personas es algo de lo que quiero deshacerme; en realidad sacar las raíces de una vez por todas.



Pero en un nivel más personal, ¿qué significa realmente este dicho para usted?

​

Detrás de todo esto hay un deseo personal de vivir una vida honesta; ser fiel a mí mismo. Hacer las cosas que quiero hacer y no vivir para los demás. Simplemente no está en mi naturaleza conformarme con los demás.



Es por eso que me parece interesante observar más de cerca lo que los deseos y las necesidades de otras personas, o de todo un sistema, realmente hacen a las personas. Hay una especie de libertad para decirles a las niñas que están siendo controladas socialmente, que es difícil mientras sucede, pero que nunca deben dejarse intimidar por los deseos y necesidades de otra persona.

¿Qué tipo de conversaciones espera que cree la película?

​

Espero que la película se abra para una comprensión más profunda del dilema en el que se encuentran padres e hijos, especialmente cuando provienen de mundos tan diferentes, como Nisha y su padre. No estoy interesada en provocar a nadie, pero tengo una gran necesidad de decir algo verdadero



¿Qué te inspiró a crear la emotiva historia detrás de esta película?

​

La película está inspirada en varios eventos de mi propia vida. Al igual que Nisha en la película, en su mayoría tenía amigos noruegos y me parecía injusto que por ser una niña no pudiera hacer lo que los demás estaban haciendo. Fui secuestrada por mis propios padres y tuve que vivir con mis parientes en Pakistán cuando tenía 14 años. Dicho esto, he agregado muchos elementos de ficción a la película.



El rodaje se dividió entre Noruega e India. ¿Cómo fue trabajar en India?

​

Trabajar en Rajasthan en India fue una experiencia mágica. Mi padre y mis antepasados son de allí. Sé el idioma y eso ayudó un poco. Estuve en India cinco veces y pude mostrar fotos y compartir algunos recuerdos con mi padre mientras aún estaba vivo. Eso significó mucho para mí.



