Directora de 'Matrix' insulta a hija de Trump y revoluciona Twitter

Lilly y su hermana Lana fueron artífices de una de las sagas más exitosas del cine de ciencia ficción con 'Matrix'.



Pero a Lilly no le gustó nada un chiste que hizo Elon Musk, dueño de la compañía Tesla y que fue retuiteado y respondido por Ivanka Trump, hija del presidente de EE. UU. Donald Trump. Así se armó esta pelea.

Musk escribió en su cuenta de Twitter la frase: "Toma la pastilla roja", haciendo referencia al primer filme de la saga de 'Matrix', cuando a Neo (Keanu Reeves) le ofrecen una píldora para despertar y darse cuenta de la verdad acerca del mundo.

Take the red pill 🌹 — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2020

Pero la cosa no termina ahí: el mensaje de Musk fue acogido por Ivanka Trump, quien respondió ¡Tomada!, dejando claro que ella ya no se iba a dejar engañar por esta realidad.

El problema es que la referencia cinéfila se hizo a modo de chiste en un momento en el que mundo lidia con una pandemia y se gesta una polarización acerca del siguiente paso que se debe dar para alcanzar una normalidad.



Lilly Wachowski leyó el mensaje y reaccionó de manera contundente al responder: 'Jódanse ambos' (Fuck both of you), r

Fuck both of you — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020

El rfifirrafe ha causado el aplauso de miles de seguidores de la Wachowski, que de alguna manera puso en su sitio a dos personalidades que han causado polémica por sus puntos de vista acerca de la necesidad de activar la economía lo más rápido posible, mientras el número de contagiados crecía en Estados Unidos..



Su reacción causó revuelo entre los usuarios de Twitter, quienes en su mayoría la han alabado y apoyado, por meterse de frente y de manera contundente con dos representantes de un poder político y económico, a quien el chiste le salió mal.



