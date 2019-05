'El Piedra': rebusque y boxeo en una Cartagena inédita

Esta iba a ser la historia de un campeón: la de Pambelé, el boxeador más importante de Colombia. Sin embargo, Rafael Martínez terminó registrando peleas más cotidianas que aquellas gestas épicas que se dan en el ring; son las luchas por la supervivencia de un hombre cualquiera que se pierde en el corazón de una Cartagena única y más bien inédita. Es más el retrato de un perdedor.

“Me alegra que haya surgido esa imposibilidad de hacer una película sobre la vida de Pambelé, al mejor estilo de Toro salvaje, no solo por el tema logístico, sino que adicionalmente me siento mucho más conectado con el relato. Decidí, entonces, contar la historia del antiboxeador, del que nunca llegó a ser portada de periódicos o noticia nacional. Yo quería acercarme a lo cotidiano más que a lo eventual, porque la gesta del campeón es algo que se da con menos frecuencia, en cambio perder peleas es algo de todos los días”, cuenta Martínez, director y guionista de El Piedra, producción que se encuentra en las salas de cine del país.

El primer largometraje de este cartagenero, de 39 años que ha hecho cortos desde los 7, sigue la soledad de Reynaldo ‘el Piedra’ Salgado, un boxeador en el ocaso que sirve como ‘carnada’ –un peleador que no tiene posibilidades de ganar– y que se gana la vida como mototaxista, en las zonas populares de la Heroica. Todo cambia cuando en su puerta aparece Breyder, un chico que asegura ser su hijo. El recién aparecido surtirá un efecto en Reynaldo: lo hará sentir valioso, un guía, un padre.



“Me inspiré en el cine del japonés Hirokazu Koreeda –autor de las películas 'Un asunto de familia', 'De tal padre, tal hijo'–, que se hace constantemente una pregunta: ¿qué nos hace familia? Él logra tratar lo complejo desde la sencillez, sin mayores pretensiones ni protagonismos estéticos o del director. Cuenta historias como si él no estuviera allí”, explica Martínez.



El Piedra también es un homenaje a esas leyendas costeñas del pugilismo que nunca fueron reconocidos en el país: acudiendo a un tono documental en su película, les dio voces a esos personajes, no los interpretó.



Además, decidió “desromantizar el boxeo: ese es un trabajo duro en el que hay rol de ganador y perdedor, donde no necesariamente el que más entrena es el que gana”.

Para hallar a su boxeador y su hijo, Martínez pasó más de seis meses buscando actores sin formación en las calles de Cartagena: en los taxis, en los negocios, en los gimnasios de boxeo. Al fin aparecieron Manuel Álvarez e Isaac Martínez, un muchachito con dotes histriónicos que dejaron boquiabierto al director.



“Yo pesaba 105 kilos cuando Rafa me escogió –recuerda Manuel Álvarez, quien da vida al ‘Piedra’–. Me dije: ‘No tengo nada que perder y sí mucho que ganar, es una oportunidad que me dio Dios’. A mí me gustó el proyecto desde el comienzo porque habla del boxeo que es algo que llevo en la sangre. Así que cuando me dijeron yo les aseguré que no me involucraba, sino que me comprometía, porque yo llegaba para quedarme hasta el final”.



En la preparación de Álvarez y Martínez fue definitiva la guía de Juan Pablo Félix, quien pasó jornadas de domingo a domingo, de 8 a 5, enseñándoles técnicas y herramientas actorales, y ensayando intensamente.

'El Piedra' es el primer largo del director y guionista cartagenero Rafa Martínez. Foto:

En la vida real, Manuel se parece mucho a su personaje: “Yo soy un Piedra: acá trabajo en lo que me salga: electricidad, albañilería, telefonía; lo que sea para poder sobrevivir, ahora mismo estoy trabajando de noche en un edificio, en una clínica. Me gustan los turnos nocturnos para poder ajustar el salario mínimo que es tan poco acá en Colombia. Pero lo que hay que hacer es trabajar y no andar quejándose”, asegura el padre de cinco hijos.



Para el realizador, El Piedra es la oportunidad de mirar distinto el deporte del cuadrilátero, no a las estrellas, sino al hombre trabajador.



“Quería que la película tuviera la autenticidad de Cartagena, siento que hay muchas representaciones de nuestro Caribe, unas más acertadas que otras, siento que cada ciudad tiene sus cosas y sentía que a Cartagena le faltaba que la gente se pudiera ver en lo auténtico”.

SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@s0f1c1ta