'No voy a permitir que la película se politice por ningún motivo'

“Lloré durante siete meses escuchando historias. Pasé días enteros, sin descansar, hablando con mucha gente de sus vivencias en el conflicto. Y, al final, no sabía cuál de todas contar”. Orlando Pardo se conectó con esos relatos de soldados que enfrentaron el amor fallido, el miedo durante un combate, el hambre en la mitad de la selva, la soledad de la guerra, la pérdida de un ser querido, la tragedia de la guerra.



'Alma de héroe' se nutre de esas voces reales que enfrentaron las balas y las separaciones. La nueva película de Pardo, que acaba de estrenarse en las salas de cine del país, es su “preocupación porque la gente viera a través de estos hombres”, un grupo de soldados detrás de los cuales hay una familia y algo por contar.

La película parte de la amistad de los subtenientes Cohen y Tabares, que acaban de graduarse de la escuela militar y que deben renunciar a sus deseos personales por servir a sus compañías en pleno conflicto armado. Tabares está enamorado de la hermana de Cohen, pero su relación se verá teñida por la guerra. El amor filial, de pareja, de amigos y de patria aparecerá en distintos momentos de los 136 minutos que dura el metraje en el que figuran los actores Jorge Soto, Stephanie Abello, Lincoln Palomeque, Tiberio Cruz y Linda Callejas.

“Yo no quería hacer un panfleto: no estoy a favor ni en contra de nadie. Yo necesitaba un antagonista social y ahí está puesto sin identificar quién es”, comenta el director y guionista del filme que muestra descarnadamente escenas de enfrentamientos en las que se confunden el sudor, las ráfagas, las tripas, los huesos y el llanto.



“El tema de la técnica en la película era fundamental, porque tenía que acompañar la historia con hiperrealismo”, cuenta Pardo acerca de las impactantes secuencias de acción en las que participaron en los efectos especiales las compañías Océano Digital, Pigmaleón Estudios y Catapulta Producciones.

Jorge Soto, como el subteniente Tabares, y Stephanie Abello, como Salma Cohen, en el filme. Foto: Tuto Patiño

'Alma de héroe', que fue rodada en las selvas del Caquetá, Putumayo y Amazonas, además de escenarios del Tolima, Bogotá y la alta Guajira, contó con el acompañamiento directo de miembros activos del Ejército Nacional.

En el apartado musical, participaron Emmanuel Briceño (hijo del fallecido maestro Arnulfo Briceño), además del cantante y compositor antioqueño Juanes quien accedió a grabar una nueva versión de su canción 'Volverte a ver', con 110 músicos sinfónicos, luego de que vio el primer corte del filme.



“Con Juanes llegamos a un acuerdo ese día y es que no íbamos a permitir que la película se politizara por ningún motivo. A mí no me interesa que la derecha, la izquierda o el centro me diga que hice una historia de tal o cual manera, o que estoy haciendo apología… apología de nada. A mí me interesa que la gente vaya a ver a los cines un relato de amor en medio de la guerra. Yo estoy dejándole una pieza de memoria histórica al país”, asegura Pardo que debutó en la gran pantalla en el 2006 con el drama 'Karmma: el peso de tus actos'.

