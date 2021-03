'WandaVision' podría tener un final que decepcione a los fanáticos

Es considerada como una de las mejores y más innovadoras dentro de las producciones alrededor del universo de los superhéroes de Marvel. Todos adoran su estilo y referencias al pasado y han generado infinidad de teorías acerca de su final, que será el próximo 5 de marzo, pero todo podría derrumbarse con lo que reveló Matt Shakman en la revista Entertainment Weekly.

Es considerada como una de las mejores y más innovadoras dentro de las producciones alrededor del universo de los superhéroes de Marvel. Todos adoran su estilo y referencias al pasado y han generado infinidad de teorías acerca de su final, que será el próximo 5 de marzo, pero todo podría derrumbarse con lo que reveló Matt Shakman en la revista Entertainment Weekly.



Shakman, que ha dirigido la serie, aseguró que a pesar de que existen una infinidad de teorías acerca de la despedida de la serie alrededor de la Bruja Escarlata y Vision, lo cierto es que no todas se harían realidad y eso podría sorprender a muchos seguidores que creen que tienen la respuesta a cierre de la serie.



Le puede interesar: Repase en este test lo mejor de 'WandaVision' hasta ahora

Todos se preguntan por el destino de Vision. Foto: Disney+



“Espero que sientan que el viaje fue satisfactorio para ellos. Sé que hay tantas teorías por ahí. Habrá mucha gente que sin duda se sentirá decepcionada por una teoría u otra. Pero siempre contamos esta historia sobre Wanda lidiando con el dolor y aprendiendo a aceptar esa pérdida, y con suerte la gente encontrará que el final es sorprendente pero también satisfactorio, y que se siente inevitable porque es la misma historia que han estado viendo todo el tiempo”, dijo el director en la revista.

De alguna manera, [Wanda es] lo más cerca que está Marvel de explorar las enfermedades mentales FACEBOOK

TWITTER

Eso pondría a temblar a quienes imaginan cosas como la aparición del Doctor Strange, o algún otro personaje ligado a los Avengers o a los universos de X-Men. Nada está claro. De hecho, aún no se sabe si el destino es más triste o impactante de lo que se cree. Cabe recordar que, hasta ahora, no se ha hablado de una segunda temporada de la serie en Disney Plus.





“Wanda ha perdido a sus padres, ha perdido a su hermano, ha perdido al amor de su vida a estas alturas y está a punto de caer. De alguna manera, [Wanda es] lo más cerca que está Marvel de explorar las enfermedades mentales, en realidad, ¿cómo mantienes unida tu realidad cuando constantemente estás experimentando tanto trauma? Ella aprovecha eso de una forma maravillosa”, agregó.

Wanda guarda mucho dolor. Foto: Disney+

Para él, lo que si está claro es que Wanda continuará en la siguiente Doctor Strange. “Hay mucho más en su historia que contar, por lo que esta es solo una parte de una vida muy complicada y muy rica”, recalcó.



También puede leer: El penúltimo episodio de 'WandaVision' es una bomba



El último episodio de WandaVision se estrenará este viernes por la plataforma Disney Plus y podría ser el más largo de la serie, ya que se habla de que será de una hora de duración.



CULTURA

@CulturaET