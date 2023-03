"Después de seis años de Shazam, definitivamente he terminado con los superhéroes por ahora", informó el director de la cinta, David F. Sandberg, a través de un hilo en su cuenta de Twitter.

(Lea también: El regreso de Kenan y Kel en una nueva entrega de 'Good Burger').

'¡Shazam! La Furia de los Dioses' que se estrenó el pasado 16 de marzo, es la secuela de la cinta ‘Shazam’ y la historia muestra a Billy Baston y a sus hermanos adoptivos enfrentándose a las hijas de Atlas.

El largometraje distribuido por Warner Bros. Pictures está basado en personajes de DC Comics y ha sido dirigido por David F. Sandberg con guion de Henry Gayden y Chris Morgan.



En su reparto contó con la participación de actores como Zachary levi (Shazam), quien una vez más se viste como el héroe protagonista, Asher Angel (William ‘Billy’ Batson), Jack Dylan Grazer (Federick Freeman), Adam Brody (superhéroe adulto de Frederick Freeman), Rachel Zegler (Anthea: una hija de Atlas), entre otros.

Cuando la primera película llegó a los cines en 2019, fue un éxito sorpresa que cautivó tanto a la crítica como al público, de hecho obtuvo una calificación crítica del 90% en Rotten Tomatoes.

Facebook Twitter Linkedin

'Shazam: la furia de los dioses', continúa la historia del adolescente Billy Batson, que al recitar la palabra mágica 'Shazam', se transforma en un superhéroe adulto. Foto: Warner Bros. Pictures

De acuerdo con el portal web ‘SensaCine’, la respuesta a la secuela, estrenada el pasado 16 de marzo, ha sido considerablemente menor que la primera, obteniendo una puntuación crítica en la famosa página de calificación de películas de solo el 52 %. En recaudo solo ha logrado cerca de 64 millones de dólares en todo el mundo en su primer fin de semana.

(Siga leyendo: 'La leyenda del dragón blanco': el filme póstumo de un famoso Power Ranger).

David F. Sandberg: reacciona ante las críticas recibidas de la película

El director de la secuela de ‘Shazam’, ha reaccionado ante las críticas recibidas de la película y ha explicado en su cuenta de Twitter que está listo para tomarse un descanso de las películas de superhéroes.



El cineasta sueco que se hizo cargo de las dos entregas, también es conocido por éxitos de terror como 'Nunca apagues la luz' de 2016 y 'Annabelle: Creation' de 2017.

"En Rotten Tomatoes acabo de obtener mi puntuación más baja de crítica y la más alta de audiencia en la misma película. No esperaba una repetición de la primera película críticamente, pero aun así me sorprendió un poco porque creo que es una buena película", escribió en su cuenta de Twitter.

(De interés: 'Los tres mosqueteros': el increíble regreso de un clásico al cine).

Facebook Twitter Linkedin

David F. Sandberg desea abandonar el cine de superhéroes. Foto: Instagram: @ponysmasher

"Como he estado diciendo durante un tiempo, estoy muy ansioso por volver al terror (además de probar algunas cosas nuevas)", continuó Sandberg. "Después de seis años de Shazam, definitivamente he terminado con los superhéroes por ahora", puntualizó.

Sandberg además ha expresado que "no se arrepiente ni por un segundo de hacer las películas de Shazam" y que está increíblemente orgulloso del producto terminado, incluso si espera "desconectarse" del "discurso de superhéroes". "Mucho de eso me estresa y estará bien no tener que pensar más en eso", explicó.

A las críticas de la segunda parte se le ha añadido que el estreno, que sufrió varios cambios hasta que la cinta ha llegado a salas, ha llegado en plena transición de DC Comics, desde que James Gunn y Peter Safran se han hecho cargo del estudio.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

'Daredevil: Born Again', primera imagen de Charlie Cox en el set de rodaje

Camilo García, el colombiano que encantó en ‘Shark Tank’

Ed Sheeran desnudará su alma en un documental para Disney+