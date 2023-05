Costeño de nacimiento, Diógenes Reinel Castro es periodista del espectáculo y está entre los que más conoce el mundo de los famosos. Antes de dejar el país, hace 7 años, trabajó en la Cadena Todelar, el Noticiero CM&, las revistas TVyNovelas, VEA, 15 Minutos y el desaparecido programa Sweet.



Y ya en Miami, donde reside, ha trabajado en ‘Suelta la sopa’, de Telemundo, y ‘ShowBizz’, de CNN en Español. Ahora es el productor de 'Siéntese quien pueda', el nuevo espacio de noticias del espectáculo que presenta el actor Julián Gil, y que se emite de lunes a viernes por la cadena hispana Unimás.



El periodista contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?

Toshiba de color rojo. Recuerdo que estaba en la sala, sobre un mueble de madera, al lado de la nevera.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?

¡Uhh pachooo. Tuve muchos!



¿Conoció a Pacheco?

Si. Lo recuerdo muy bien en las cabinas de la cadena Todelar. Al gran Pacheco ya lo veía bastante mayor, pero fuerte. Tenía un programa de tauromaquia al lado del show en el que yo trabajaba con la ‘Negra’ Candela.



¿De qué tamaño es su televisor?

52 pulgadas. Lo tengo en la habitación y luego de abrir los ojos y darle gracias a Dios por un día más de vida, lo prendo con un poco de sonido alto para ir escuchando las noticias del día.



¿Sus abuelas tenían adornos encima del televisor? ¿Cuáles?

Un elefante con cola hacia la calle y trompa hacia a pared dizque para la buena suerte.

¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

Si. Y como vamos, todo lo podremos controlar desde el celular.



¿Conoció el mundo con un solo canal?

No. Soy de la época de dos canales nacionales con varias programadoras y del auge de los canales regionales.



¿Sabe qué era el Canal A?

Claro, el segundo canal que tenía Colombia en una época y era un león la imagen.



¿Quién es su presentador favorito y por qué?

Tengo dos: Julián Gil por su seguridad, carisma y presencia, e Ismael Cala, por su dicción, voz y su poder de comunicación.



¿Oyó alguna vez la frase “lástima que la televisión no sea en colores”?

No.



¿Sabe quién inventó el televisor?

John Logie Bair. Esta pregunta me mandó al primer semestre de carrera por allá en el año 2000.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?

'El Chavo' y 'Los súper amigos'.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Noticias y programas de entrevistas.

¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

Los de margarina La Fina, por ver siempre a la familia feliz alrededor de una mesa.



¿Con quién ve televisión?

Solo.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

'Mujer de nadie', con Libia Brito y Marcus Ornella. Producida por Televisa-Univisión, es un melodrama bien contado, actuado y alejado del mundo del narcotráfico.



¿Qué serie está viendo en este momento?

'Oscuro deseo'.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Dos.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Netflix y Candela TV.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

No, porque no soy tan fanático del fútbol. Solo veo cuando se trata de un partido importante y tengo un buen parche de amigos para verlo.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

'La Casa de Papel'.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

Tres.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió y cuál fue esa hazaña?

Para nada.



¿Ve televisión en su celular?

Si. Mientras me dirijo al trabajo y regreso a casa me pego al celular a ver lo que está en boga.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?

No me acuerdo.



¿Alguna vez vio un reinado?

Muchos. Y más en nuestro país que hay reinado de todo, desde el del sombrero vueltiao hasta el del arroz. Tuve mi buena época que me los veía de principio a fin.



¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?

El derrumbe de Las Torres Gemelas y La Operación Jaque. El primero, recuerdo, era mi día de descanso y yo estaba en una cafetería de Chapinero y tenían CNN en Español. El segundo lo viví en plena trasmisión del programa en el que trabajaba en radio y nos sacaron del aire por esa última hora.



¿Sabe qué era ‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’?

Si lo recuerdo, pero sin mayor detalles. Para esa época estaba pendiente era de la calle para ir a jugar.



¿Se acuerda de ‘Guerra de estrellas’?

No.



¿Cuál es su actor o actriz favorita y por qué?

Andrés Parra por lo camaleónico que es para interpretar personajes. Nunca se repite.