Diez casos enigmáticos de la vida real que han llegado al cine

‘El exorcismo de Emily Rose’ (2005), dirigida por Scott Derrickson, cuenta la historia de un sacerdote que es acusado de matar a una joven de 19 años mientras le practicaba un exorcismo.



La historia se basó en el caso de Anneliese Michel, una joven alemana que a la edad de 16 años comenzó a convulsionar en repetidas ocasiones. Debido a esto, fue diagnosticada con epilepsia, pero más adelante fue diagnosticada con depresión y aseguraba escuchar voces.



Fue ahí cuando los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz comenzaron con sesiones de exorcismo que se extendieron durante once meses y en las que Michel no recibía alimentación adecuada. Con 23 años la joven murió y los sacerdotes recibieron una condena de tres años por homicidio por negligencia, según reportó ‘The New York Times’ en 1977.