Diego Luna regresa para manejar la mesa de la discordia

Diego Luna se vuelve a sentar a la mesa: esta vez no solamente será el comensal principal, sino que se meterá a la cocina a preparar los platos para sus invitados.

Buena comida y variedad de bebidas amenizarán las profundas discusiones que se tejerán en esos encuentros, algunos más álgidos que otros: Pan y circo está de vuelta.

“Fue muy gratificante encontrarnos, vernos a los ojos, escucharnos después de tanto tiempo, celebrar lo que hacemos, ver las posibilidades que tenemos ante nosotros”, comenta el actor, productor y director mexicano, y cerebro del programa que hoy estrena su segunda temporada en Amazon Prime Video y que fue producido por La Corriente del Golfo, empresa que Luna fundó con su amigo Gael García Bernal.



En el primer ciclo, los invitados a Pan y circo hablaron sobre racismo, aborto, cambio climático, legalización de la droga, migración, covid-19, violencia de género, interrupción del embarazo… parte de los programas fueron presenciales y los últimos se hicieron de forma virtual, por la pandemia.



(Siga leyendo: Hollywood vs. Rusia: la nueva ‘guerra fría’ del cine mundial)



Esta vez, Pan y circo estará integrado por cuatro programas: el acceso a la salud –que se estrena hoy y cuestiona cómo la pandemia vino a sobrecargar un sistema de salud deficiente, evidenciando sus carencias–; la crisis de la democracia –que estará disponible en Prime Video el 26 de noviembre–; el tercero se enfocará en la experiencia migrante, y el cuarto tendrá como tópico las protestas ciudadanas; los dos últimos se grabarán en Nueva York y se verán en el 2022.



Luna conversó sobre las nuevas entregas del programa, que el año pasado obtuvo dos premios en los Daytime Emmy al mejor programa de entretenimiento en español y talento destacado para el actor mexicano.

¿Cómo seleccionan las temáticas de los nuevos episodios?

Hay un equipo robusto que integra la producción, nos involucramos mucho para buscar los temas, nos cuestionamos y los escogemos; organizamos mesas de investigación antes de escoger los invitados, escuchamos voces y a partir de ahí seleccionamos los puntos de vista que nos interesa amplificar y quién puede representarlos de la mejor forma, además de intentar imaginar lo que va a pasar cuando se dé el contraste en la mesa entre estas perspectivas. Ahora, no podemos predecir todo al 100 %, hay un grado de incertidumbre que llega por accidente; pero sí hay un trabajo profundo previo al decidir qué voces queremos y por qué. Es una fortuna porque en ese proceso estoy acompañado de buenos amigos con los que llevo trabajando ya mucho tiempo y de alguna forma termino representando en esa mesa.

Habrá un capítulo dedicado a la protesta social, y Colombia ha vivido meses agitados en ese sentido. ¿Qué veremos ahí?

Yo creo que en Latinoamérica nos urge sanar las fracturas, hay muchas lecciones que podemos acoger de lo que está pasando en otros países, es muchísimo lo que nos conecta y las coincidencias que nos definen, y tendemos a pensar que lo que nos pasa solamente nos sucede en determinado territorio o comunidad, y no es tan cierto. Te lo digo yo que he vivido en un país que ha buscado como referente al norte y ha ignorado profundamente al sur, cuando tenemos mucho que aprender y construir en conjunto. Pan y circo parte de una reflexión que parece que se ubica en un espacio específico y de a poco te vas dando cuenta de que no es así. Fíjate que eso nos lo ayudó a aclarar la pandemia, la certeza de que nuestros problemas son los de otros también y que la solución está en la capacidad de conjunción que tengamos, de colaboración, de articulación.

Lo mencionamos en este primer episodio de acceso a la salud, de nada sirve que Europa esté vacunada si América Latina o África no tienen acceso a las vacunas, de nada sirve que pensemos en el impacto que tiene nuestra existencia en este planeta si no nos pensamos como algo global. Hoy mis acciones tienen un efecto en tu realidad y viceversa; entonces, es urgente empezar a pensar así en temas como la salud, el medio ambiente, la democracia y su estado actual, la protesta o las migraciones. Son temas que trascienden fronteras y nos invitan a hacer una reflexión para poder entender siquiera si somos parte de una solución.

¿En algún momento se salió de control la mesa de ‘Pan y circo’?

Sí, hay muchas confrontaciones, ya verán que hay invitados con puntos de vista que contrastan profundamente; sin embargo, comparten problemáticas.

La mesa de Pan y circo muchas veces se sale de control y es mi labor hacer que los invitados regresen a ese terreno en el que se priorice la escucha. Hoy pareciera, y las redes sociales son un claro ejemplo de esto, que hemos logrado sacar un grito, pero no hemos avanzado en términos de entendimiento.



En esta temporada tenemos la posibilidad de conectar remotamente con otro invitado y de pronto estás en una conversación que tiene que ver solo con tu realidad y viene otra voz y dice: ¡“ay, cabrón, a nosotros nos está pasando algo similar!”. Escuchar esos testimonios te da paz, sabes que no estás solo. En el momento en el que entendemos que el poder está en los números y la suma de fuerzas, el futuro se vuelve esperanzador.



Sofía Gómez G.

Cultura

​En Twitter: @s0f1c1ta

Otras noticias