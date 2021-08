Diego Camargo: ' 'Black Summer' es la serie que veo en este momento'

Diego Camargo tiene todos los días copados, y con una feliz sobrecarga los martes y miércoles en la temporada Rela house del Teatro Nacional La Castellana, a las 8:30 p. m., proyecto con Catalina Guzmán.



Ellos, con Diego Trujillo, Carolina Cuervo, Juan Buenaventura, Frank Martínez, Henry Delgado, Tato Devia y Diego Mateus hacen maravillas de stand up comedy.

Pero además, sigue con vida en 'MasterChef Celebrity', un programa que lo ha puesto entre el amor y el odio del público. Es el principal protector de Frank Martínez, su colega en la comedia. Y más allá de los cuchillos, Camargo contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?



Sony… el televisor y el Betamax. Mi papá era muy pinchao y todo era Sony. Si hubiera licuadoras Sony, seguro habría comprado una.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?



La prima Deisy, de 'Los Duke de Hazzard'... ¡Andaba en shorts y camisa de cuadros amarrada manejando a toda! ¡Perfecta!



¿Conoció a Pacheco?



Una vez lo vi diciendo groserías en un restaurante, no estaba bravo, estaba con unos amigos y se trataban a madrazos… Nunca pude volver a ver 'Animalandia' igual.



¿De qué tamaño es su televisor?



El tamaño no importa… pero, por si acaso, es de los grandes.



¿Sus abuelas tenían adornos encima del televisor? ¿Cuáles?



Mi abuela materna tenía un payasito pescando y un borracho agarrado de un poste. Mi otra abuela tenía un cisne que agachaba la cabeza hacia la pantalla. Ahora que caigo en cuenta, el borracho pudo influenciar mi gusto por el alcohol.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?



Para eso eran los hermanos menores y los hijos. O un palo de trapero.



¿Conoció el mundo con un solo canal?



¡Con 3! Y se llamaban así: el 1, 2 y 3. Eran canales crossover, pasaban de 'Educadores de hombres nuevos' a 'Los superamigos'.



¿Sabe qué era el Canal A?



Era el original canal 2, pero supongo que en algún momento se emberracaron y pensaron que era mejor llamarse A que 2.

¿Quién es su presentador favorito y por qué?



Colombiano me gustaba mucho Alfonso Lizarazo, que bailaba y presentaba chistes. De afuera me encanta David Letterman.



¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?



La oí, pero teníamos Betamax y con eso se podían ver en colores las pelis.



¿Sabe quién inventó el televisor?



¿No fue mi papá? Estoy seguro de que fue el primero que yo vi cargando un televisor.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba de niño?



'Los superamigos' y 'Naturalia', son de los que puedo hablar. Más tarde conocí la serie 'Rosa'.



¿Qué es lo que más ve en televisión?



Series, ¡todas! Las que sean oscuras, con mucho humor negro. Y especiales de comedia.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?



Uno de ‘Coca cola es así’, hasta lo grabé. Salía gente bailando.



¿Con quién ve televisión?



Con mi esposa y mi hija.



¿Cuál fue la última telenovela que completa?



Creo que nunca he visto más de cuatro capítulos. Son un complot para que las señoras crean que la vida tiene final feliz.



¿Qué serie está viendo en este momento?



'Black Summer'.



¿Cuál es su plataforma de 'streaming' favorita?



Netflix.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?



Jejeje, no, pero mi esposa sí ha estado a punto.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?



'Breaking Bad' o 'Game of Thrones', si eliminamos el último capítulo.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?



Depende de si hay gira o temporada, pero entre media y 12.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió?



Fue la clasificación de Colombia a Brasil 2014 en una pantalla led gigante. Yo estaba en show.

¿Cuál fue la última película que vio en televisión?



'Fatherhood'.



¿Ha visto reinados?



Sí, obvio. Vi a Ariadna Gutiérrez tener una carrera fugaz, pero inolvidable, como Miss Universo.



¿Cuál es la noticia en TV que más lo ha impactado?



La toma del Palacio de Justicia… en vivo.



¿Sabe qué era ‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’?



Era el Google de mi infancia, pero más demorado.



¿Se acuerda de ‘Guerra de estrellas’?



Ese fue un programa presentado por Saúl García que uno veía para saber si sabía algo, como un Icfes en cada emisión.



¿Cuál es su actor o actriz favorita y por qué?



¿Colombianos? Margarita Rosa de Francisco, siempre y por siempre.

