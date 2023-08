“Cuando yo era chiquito mi sueño al ser grande era trabajar con Jacques Cousteau (uno de los exploradores más famosos del mundo) haciendo películas del mar, ser buzo, marino. Además, a mi papá le gustaba mucho viajar por carretera, íbamos a Bucaramanga (desde Santa Marta) y cuando vivimos en Bogotá viajamos hasta Guayaquil manejando y siempre me encantó la carretera y salir a ver qué nos encontramos”, recuerda Diego Camargo, quien, tras una carrera en el mundo de la comedia, la televisión y hasta el cine, ahora se ha lanzado a una nueva aventura por Colombia.

Lo de viajar y admirar la carretera, como de seguro lo hacía en los largos trayectos en el carro con su familia, tiene ahora una respuesta poderosa, gracias a su proyecto audiovisual Sin prisa y con pausa, en el que decide ir a esos rincones de Colombia que tienen magia, que son increíbles y que muchas veces no son tan conocidos o no están en la agenda de alguien que quiere hacer turismo en su país.

La propuesta, en la que Camargo es viajero, cocinero, invitado, aventurero y cazador de historias, se puede ver en el canal de YouTube del comediante y también periodista: Diego Camargo Oficial.



“Me acuerdo de que antes había un programa que se llamaba Lonely Planet (de la guía homónima) y siempre me gustó y yo quería mostrar lugares del mundo y conocerlos. Tampoco me perdía El mundo al vuelo, con Héctor Mora. Me parecía increíble, era la única forma de conocer en ese tiempo; además, yo era cuentero y me gustaba contar historias. En la vida como comediante, en la que giraba mucho y viajaba a varias partes, siempre gustaba sentarme a oír y hablar con la gente en un restaurante, en el bar del hotel”, recuerda Camargo al dar más contexto de lo que lo llevaría a Sin prisa y con pausa.



Pero había un contraste en toda esa rutina, pues aunque viajaba mucho no tenía tiempo para conocer esos lugares donde presentaba sus shows, donde se quedaba con las carcajadas de la gente.



“Llegaba, me bajaba del avión, hacía pruebas de sonido; luego, un par de entrevistas, almorzar rapidito, volver al teatro, y mi vida terminaba en el hotel a las 12 de la noche después del show a tratar de dormir y levantarme a la 5 de la mañana para repetirlo, pero desde hace como un año y medio o dos años comencé a irme por tierra, tomarme el tiempo y me volví a enamorar de esa historia con la carretera”, comenta.

Escenarios impresionantes se mezclan con el hmor y buena energía de un Camargo que invita a reencontrarse con Colombia. Foto: Fotos: Santiago Mérida

Antes de la pandemia hizo una producción documental, Al natural –que salió en Telepacífico–, en la que recorrió parques nacionales y tuvo contacto con comunidades que vivían en esos territorios. “Vivían en un entorno que cuidaban totalmente y con eso escuchamos unas historias brutales, y cuando terminamos la grabación de nueve capítulos, yo le decía al director que hiciéramos una segunda temporada, pero por todo el país”, agrega.



Pero luego pasaron muchas cosas y Diego pensó que podía hacerlo él. Así se le ocurrió un proyecto sin muchos libretos, mirando lo que gente podía compartir durante el recorrido, temas relacionados con proyectos de las comunidades, el turismo o la gastronomía.

“El mundo está hecho de historias y están en todas partes, y eso se volvió como el eslogan de Sin prisa y con pausa (...). Además, nos dábamos el tiempo de perdernos; uno mira los planes turísticos de hoy y son como una carrera para tomarse fotos y uno se acordaba más de esas fotos que del viaje en sí, así que pensamos en hacer un programa para que la gente se lo goce y conozca esas historias. Probaron, no tenían una narrativa típica y descubrieron que sin libreto se encontraban con cosas increíbles. En Ibagué se toparon con un sitio con ostras de río; armaron el equipo de rodaje, pasaron después al Guaviare y Diego vivió la experiencia de ordeñar vacas, vacunar terneros, ser todo un vaquero en un recorrido en el que se cruzaban chigüiros, caimanes y por la noche venados y hasta pumas.



También se reencontró con la belleza de La Guajira y otros lugares que se irán descubriendo en cada capítulo.“Otra cosa que me movió era que cuando subía fotos de eso y me decían los amigos: ‘¿Dónde estás?, ¿estás en Marruecos, en Kuala Lumpur?’. Yo les respondía: ‘Estoy en Tolú.’ Así que darme cuenta de que las referencias de la gente del propio país (visualmente hablando) eran de afuera, me convenció de que era eso lo que quería hacer”, afirmó.

Manejó 2.600 kilómetros con su equipo hasta La Guajira y comenzó a planear lo que serían las otras aventuras. Diego no se complica, conversa con la gente y prueba la comida y se deja abrazar por el entorno. El humor siempre lo caracteriza, lo acercó a esos relatos y destinos.

Muchas sonrisas

“Siempre he tratado de que la comedia esté presente en todos lados. El bicho de la comedia, lo que hace que la gente se vuelva comediante, es porque tienen una mano para ver las cosas que fallan del mundo y se dan cuenta de cosas que normalmente nadie ve o con las que la gente se puede identificar”.



El producto audiovisual tiene mucha simpatía, hay muchas sonrisas, no es un descanso para él; la primera temporada de Sin prisa y con pausa logró el apoyo de ProColombia y de Colombia a la Mesa, está última con el objetivo de convertir la gastronomía en un producto turístico.

Ya se está trabajando en nuevos proyectos para potenciar la serie y crear más contenidos. Foto: Fotos: Santiago Mérida

“En estos meses hemos descubierto, por ejemplo, que cada región tiene su receta del sancocho. También terminé en el cabo de la Vela haciendo unos sándwiches de cola de langosta; entonces se junta todo, las historias, la cocina, los destilados, que también son parte de las tradiciones populares”, dice. Otra enseñanza es que quien vive esos viajes siempre deja huella. Eso es esencial en esta aventura que ya tiene el sello de Marca País al revelar planes totalmente increíbles.





“Hoy tengo toda el hambre del mundo para seguir conociendo historias”, revela emocionado. “Ahora viajo ligero, ando ligero por la vida. Cuando descubres y conoces a otras personas te das cuenta de que el mundo en el que vives es más chiquito de lo que imaginabas. Pero cuando te entregas a los paisajes, destinos y la carretera, te das cuenta de que, hagas lo que hagas, siempre voy a querer conocer más de este país que es más bello que lo que yo me imaginaba”.

