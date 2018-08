'Yo no nací con una voz privilegiada como la de Luis Miguel'

Es el hombre del momento: el protagonista de Luis Miguel, la serie, uno de los mayores éxitos de Netflix en el 2018, el cual ha tenido en vilo a miles, en especial con el último capítulo de su primera temporada, titulado correctamente: ‘No me puedes dejar así’.

Su protagonista, Diego Boneta, es un mexicano de 27 años, cantante y actor, que está viendo los frutos de sus esfuerzos tras una década en Hollywood. Fue el rostro y la voz de esta biopic acerca del cantante mexicano y los sinuosos caminos en los que su cuestionable padre, Luisito Rey, manejó su carrera y vida durante los primeros años. La trama también se mueve por el misterio del paradero de Marcela, la madre de Luis Miguel.



“Todavía no hay nada de la segunda temporada –cuenta Boneta–. Realmente esto ha sido un trabajo que fue una locura para todos. Te lo digo como actor y como productor de la serie. Terminamos de rodar en marzo y la serie empezó a salir en abril. Imagínate, la producción de trece capítulos en pocas semanas”.



Pero los proyectos del mexicano no se detienen: estará en la nueva cinta Terminator, con Arnold Schwarzenegger. Su nombre está saltando a la fama a nivel hispanoamericano y global.

Dos mentores

Hijo de una familia con padre y madre de formación en el área de la ingeniería, el arte no se veía claro en el árbol genealógico de Diego Andrés González Boneta, su nombre original. El actual, con el apellido materno, surgió por accidente. “En un proyecto gringo omitieron el González creyendo que era mi nombre del medio”, explica.



La otra razón es un homenaje a su abuelo: el único artista cercano de su familia, Otto Boneta, compositor de algunos temas de Los Panchos y un referente en su vocación musical. “Ando siempre con un escapulario que le perteneció a mi abuelo. Eso no me lo quito, es como mi tatuaje, pues no tengo ninguno. De hecho, la pantalla de mi teléfono es una foto de él, para siempre recordar mis raíces. Nunca lo conocí, murió joven cuando mi madre tenía nueve años, pero sé que él siempre está conmigo”.



Quizás uno de los aciertos de Diego Boneta como el intérprete de Luis Miguel es que solo un artista como él, con sus vivencias, ha sido capaz de entender los procesos por los que pasó el ‘Sol de México’. Es decir, crecer en los sets, madurar frente a las cámaras, demostrar talento a temprana edad.

Su primer hito fue su participación en la serie juvenil Rebelde con el personaje de Rocco. Luego quiso emigrar a Hollywood. Allí, ha dicho, comenzó desde cero: haciendo audiciones, buscando el mejor papel y fue logrando apariciones y papeles cada vez más importantes en producciones como 90210 (2011) y la serie de terror Scream Queen (2015). Su segundo hito fue en 2012: cuando debutó en el cine con Tom Cruise en el musical de Hollywood Rock of Ages. Allí, la estrella de Hollywood vio el potencial del joven y durante el rodaje de esta película de gran presupuesto se acercó al novato mexicano y le preguntó si le parecía que aprendieran a tocar guitarra juntos.



Boneta comenta: “Es el actor del que más he aprendido, a quien más admiro. Por su ética del trabajo, por su sencillez, es una persona sumamente talentosa y trabajadora. Y eso para mí es lo más importante. Esas historias que oyes sobre cómo es llegar a ser número uno no es magia, es por el esfuerzo. Cruise es un gran personaje. Podría decirse que es una especie de mentor para mí”.

De ‘El Sol’ a ‘Terminator’

Fue como una premonición. En el 2002, siendo un chico concursante del programa de talentos de la TV mexicana, Código F.A.M.A., Diego Boneta interpretó La chica del bikini azul, de Luis Miguel. “Si a los 15 años me hubieran dicho ‘vas a cantar los temas de Luis Miguel’, hubiera dicho ‘estás loco’”. Y es que es el propio Boneta quien canta y versiona el amplio cancionero de Luis Miguel.



Aunque matiza: “De entrada, yo no nací con una voz privilegiada como la de Luis Miguel. Nací con talento, pero para mí no es tanto eso como la perseverancia y las ganas. Yo no cantaba a los 12 años como canto ahora, ¿entiendes? Han sido 18 años de clases de voz y canto”.



Que se le abrieran las puertas de Netflix es santo y seña de los frutos que está dando su década de trabajo en California. “He trabajado muy duro desde el primer trabajo en español que tuve. Y es increíble poder ver cómo algo que es un proyecto hispanoparlante es lo que se impone estos días”.



Boneta menciona además que el hecho de que un latino como él sea parte del elenco principal de la nueva entrega de Terminator se debe a una nueva manera de considerar la valía de los contenidos sin importar las fronteras o el idioma.



Sobre el futuro dice: “Estoy muy emocionado por lo que viene, estoy muy contento de estar en esta nueva Terminator, porque es algo muy diferente a lo que he hecho, es totalmente disruptivo. Y para mí es muy importante poder trabajar con los mejores directores y hacer las cosas de más alta calidad, sean de Hollywood, sean de Latinoamérica, a mí no me importan de dónde sea, hay grandes directores latinos, hay gran cine latino. Y para mí eso es lo más crucial, poder rodearme de la mejor gente para poder seguir creciendo, aprendiendo, porque al final de cuentas yo tengo 27 años... y me queda mucho por aprender, mucho por hacer”.



ERNESTO GARRATT

EL MERCURIO (CHILE)@ernestogarratt