El actor mexicano Diego Boneta, el Luis Miguel de la serie biográfica de Netflix, dice a EFE que tanto en ese papel como el que ha hecho en una serie para Amazon sobre el humorista y presentador mexicano Paco Stanley, asesinado en 1999, lo que buscó es "desaparecer".

"Quiero y espero que cuando me vean no piensen que soy yo, esa es la intención", dice Boneta, de 32 años, en unas declaraciones antes de su visita a Miami, donde participará esta semana en un evento para apoyar una campaña entre la NBA y la compañía de telecomunicaciones AT&T en el que se juntarán dos de las cosas que más le gustan. Boneta: la actuación y el deporte.



El actor será el protagonista de la presentación de la máquina Game Ball Experience de AT&T, de 20 pies de altura (6 metros), junto a seguidores de los Heats, el equipo de baloncesto local, en Bayside Marketplace.



A través de su compañía Three Amigos, Boneta firmó un acuerdo con la plataforma Amazon Prime para producir series, películas y programas de televisión para América Latina.

Luis Miguel VS. Diego Boneta Boneta, actor y cantante mexicano, encarna a Luis Miguel en 'Luis Miguel, la serie', transmitida actualmente por Netflix. Foto: Archivo / EL TIEMPO - Netflix

Además, el filme At Midnight, protagonizado y producido por él, se estrenó en la plataforma Paramount+ el 10 de febrero pasado. Boneta empezó a trabajar en At Midnight después de su debut como productor de televisión en "Luis Miguel, la serie" (2018), de en la que dio vida a uno de los ídolos musicales más grandes de México.



"Fue un proyecto increíble, poder interpretar a ese personaje desde los 17 años a los 50 fue un reto actoral enorme y más aún interpretarlo en diferentes facetas de su vida", dijo a EFE.



Sobre la serie inspirada en hechos reales que rodean el último día de la vida del presentador de televisión y humorista mexicano Paco Stanley, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y víctima de un asesinato aún no aclarado, Boneta dijo que es el primer proyecto que hace para Amazon como parte del acuerdo de su compañía productora Three Amigos. "Es una compañía que tengo junto con mi hermana Natalia y con mi mánager, es nuestra casa", dice. La serie está rodada en Ciudad de México y aún no tiene fecha de lanzamiento. "Hice un personaje muy divertido, algo que jamás he hecho, otra vez fue una gran transformación (...) es uno de los personajes protagónicos, no puedo hablar mucho al respecto", señaló.

