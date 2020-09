Se despide el reality que catapultó a la fama a las Kardashian

A lo largo de 14 años, Keeping Up With The Kardashians, le dio a la farándula estadounidense varias celebridades, sin las que hoy serían impensables las alfombras rojas y la prensa del corazón.



La principal fue Kim Kardashian, una de los cuatro hijos del matrimonio entre Robert Kardashian -el abogado que a su vez adquirió notoriedad al formar parte del equipo legal que defendió a O.J. Simpson, ya fallecido- y Kris Houghton, más conocida como Kris Jenner, tras su segundo matrimonio, con Bruce Jenner (ahora, después de su transformación, conocido como Caitlyn Jenner).

El día a día de esta familia de celebridades, cuya vida se convirtió en tema público de tabloides y demás medios de comunicación se revelaba en Keeping Up With The Kardashians. Las cámaras seguían a Kim, Khloé, Kourtney y Rob, así como a su madre, y a los hijos de su posterior matrimonio: Kendall y Kylie Jenner.

Sin embargo, después de 20 temporadas emitidas por el canal pago E! Entertainment, grabadas a lo largo de 14 años, la familia anunció a los fans que había tomado la decisión de despedirse.

"A nuestros increíbles fans", escribió en un mensaje que se hizo viral en redes sociales:



"Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up With The Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos, los malos momentos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos, siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las incontables personas que hemos conocido en el camino".

El mensaje continuó con el agradecimiento a las personas y empresas que fueron parte del proyecto, también al canal E! Entertainment, que transmitió el show de televisión. Firmaban el mensaje Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall, Kylie y Scott.

