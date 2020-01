'Días difíciles' en las familias reales

Que Meghan Markle y Harry de Inglaterra quieran ser independientes ha llevado a la realeza británica a un nuevo momento complicado.



Sin embargo, las casas reales del mundo están llenas de historias sobre renuncias al título o a sus deberes, o a hechos que ponen en peligro su estabilidad.

La infanta Cristina

El matrimonio de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín se celebró hace 23 años y todo iba aparentemente bien en la familia real española hasta que el exdeportista tuvo problemas legales y fiscales por malversación de fondos.



Esto llevó al rey Felipe VI a alejarse de su hermana, a separarla de sus actos oficiales y a la división de la familia. Incluso, el soberano le pidió a la infanta que renunciara a su título, lo que ella no aceptó.



Fueron días oscuros para los Borbón, que todavía no terminan, pues Iñaki paga una condena de cinco años y diez meses.



Sayako, una plebeya más

La hija menor de Akihito y Michiko, que fueron emperadores hasta el año pasado, dejó de pertenecer a la familia real japonesa en el 2005, al anunciar su matrimonio con Yoshiki Kuroda, un funcionario público y urbanista sin sangre real.



Por amor, Sayako cedió su título y dejó de lado sus obligaciones con la casa real, pero se quedó con una herencia de una de sus tías: ser la sacerdotisa del Gran Santuario de Ise.



Por el amor de Mabel Wisse

El nombre de Mabel Wisse se empezó a oír a finales del siglo XX en Holanda y en el mundo que sigue las casas reales.



Se trataba, según muchos, de una mujer que no podía entrar en la casa real de ese país debido a un pasado que incluía una supuesta relación con un narcotraficante e indicios de que se había desempeñado como espía.



Pero lo anterior no le importó al príncipe Friso, hermano del rey Guillermo de Holanda, quien renunció a su lugar en la línea de sucesión al otro luego de que el Parlamento de ese país le negara el permiso de matrimonio.



La pareja se estableció en Londres hasta que en el 2012, Friso sufrió un accidente mientras esquiaba, lo que lo dejó en estado de coma, muriendo en el 2013.



La viuda, según algunos medios, conserva una buena relación con su familia política. La pareja tuvo dos hijas, las condesas Luana y Zaria, que conservan los títulos heredados de su padre, así como Wisse.



La abdicación de Eduardo VIII

En 1936 y menos de un año después de haber sido coronado como rey de Inglaterra, Eduardo VIII renunció a su trono para casarse con la estadounidense Wallis Simpson, una estadounidense que se había divorciado dos veces.



Tras su renuncia y con una crisis constitucional en el Reino Unido, ascendió al trono Jorge VI, papá de la actual reina.



Hasta su muerte, en 1973, Eduardo, como duque de Windsor, vivió en Francia y Estados Unidos, entre otros. Wallis Simpson falleció 14 años después.



Infanta Pilar

La recién fallecida infanta Pilar de Borbón renunció también a sus derechos dinásticos para casarse con un plebeyo aunque aristócrata: Luis Gómez-Acebo y Duque de Estrada.



La hija mayor de Don Juan de Borbón y Doña María de las Mercedes, sin embargo, ya había perdido el derecho de ascender al trono cuando nació su hermano Juan Carlos, hoy rey emérito.



Pese a lo anterior, la infanta, que murió el pasado 7 de enero de un cáncer, debió esperar por su matrimonio, pues primero debía casarse el entonces príncipe Juan Carlos con la princesa Sofía de Grecia y tener descendencia.