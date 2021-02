Películas de San Valentín para ver en Amazon Prime Video y enamorarse

Historias de encuentros llenos de misterio, química emocional y corporal y hasta sentimientos contados en un fuuro cercano y extraño hacen parte de la mirada del amor que tienen algunas películas de la plataforma.

The Map of the Perfect Tiny Things

Mark es un adolescente que se encuentra muy cómodo con una rutina que no le ofrece ninguna sorpresa, pero eso cambia cuando conoce a Margaret que parece estar atrapada en un día que se repite una y otra vez, así que deciden unirse para descubrir las pequeñas cosas que hacen su realidad perfecta.



Se trata de una comedia romántica con espíritu juvenil que resulta muy entretenida y enternecedora. La actuación de Kathryn Newton, Kyle Allen, Josh Hamilton es destacada y le da otro aire a una historia de amor que no es totalmente predecible.

Bliss

Cuando la vida parece estar golpeando muy fuerte a Greg, todo parece cambiar cuando conoce a Isabel.



Ella es un espíritu libre y un poco extravagante, ya que cree fervorosamente en teorías de conspiración, sin embargo, comienza a llamar poderosamente la atención de Greg. Bliss es otro ejemplo de ubicar un romance en un contexto casi de ciencia ficción, protagonizado por Owen Wilson y Salma Hayek.



Una cuestión de tiempo

Una historia de amor en la que las cosas se pueden cambiar, para bien o para mal, es lo que ofrece esta producción que comienza siendo una comedia con tintes de fantasía y termina haciendo una bonita radiografía del amor, la vida familiar y las parejas.



Domhnall Gleeson y Rachel McAdams se convierten en una pareja inolvidable que vive experiencia de otro mundo.

Llámame por tu nombre

Elio y Oliver se conocen durante un verano en Italia y poco a poco van generando una conexión que termina dando paso al amor, en esta película que ganó el Óscar a mejor guion adaptado en el 2017 ofrece una mirada muy especial de lo que significa el romance y el deseo de una pareja con muchas diferencias, pero a la vez con una sensibilidad muy fuerte por la vida.

Valentine´s Day

Podría ser el título más obvio de esta lista, pero es imposible no incluir a esta cinta de fácil digestión que trata de contar los conflictos y batallas del amor desde diferentes puntos de vista.



La base de esta comedia con algunos visos de drama se centra en la celebración del día de los enamorados en Los Ángeles y va revelando los problemas, los enredos y las decisiones que tienen que tomar los protagonistas para amar o romperse el corazón. Cuenta con las actuaciones de Julia Roberts, Ashton Kutcher, Jessica Alba, Jennifer Garner y Bradley Cooper.

Para los que odian el día de San Valentín les recomendamos:

Perdida



Algunos van a decir que esta es una película de terror psicológico y de sectas. pero si se mira bien, se trata de una historia en el que la dependencia por el amor, la infidelidad y la falta de química de una pareja de universitarios, tiene mucho que ver en el destino de pesadilla que afrontan.

Midsommar

La investigación por la desaparición de Amy (Rosamund Pike) devela una historia de amor cargada de mentiras, violencia y venganza en este ejercicio de suspenso que pone en entredicho al matrimonio y lleva a una pareja a situaciones muy peligrosas.



