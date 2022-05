El universo de Marvel sorprende cada vez más a sus fanáticos con los diversos personajes que crea a través de sus historias. Esta vez es el turno de ‘Yatzil’, una diosa egipcia que cuenta con el sello de la cultura indígena colombiana gracias a la actriz que la interpreta, Diana Bermúdez.

‘Moon Knight’ (que significa caballero de la luna en español) es la miniserie más reciente de Marvel, la cual está disponible a través de la plataforma de streaming Disney Plus y que, con tan solo unos pocos capítulos, ha tenido una gran acogida para los amantes del estudio



La historia gira en torno a ‘Steven Grant’, interpretado por Oscar Isaac, quien trabaja en una tienda de regalos que sufre de un trastorno de personalidad. Poco a poco, Grant se da cuenta que su enfermedad mental se debe a que comparte cuerpo con ‘Marc Spector’, un mercenario a quien todos creían muerto y que posee grandes poderes otorgados por Khonshu, el Dios de la Luna en la mitología egipcia.

Por esta razón, es enviado a Egipto para cumplir con una poderosa misión. En el transcurso de su aventura, ambos conectan cada vez más con el superhéroe que llevan dentro y descubren las habilidades que tienen, al mismo tiempo que se conocen a sí mismos.



'Yatzil', la diosa del amor y la guerra

Durante un capítulo de la serie, el protagonista llega a un templo en el que conoce a varias deidades egipcias y entiende más sobre los poderes que le ha brindado Khonshu.



Uno de los personajes que encuentra a través de su aventura es ‘Yatzil’, la diosa del amor y la guerra. Además de tener una gran conexión de personalidad con el protagonista, ‘Yatzil’ también sirve de guía en la hazaña de ‘Marc Spector’.

Esta figura es interpretada por Diana Bermúdez, una actriz oriunda de Cali, Colombia, quién le ha aportado la identidad y la representación de la cultura indígena al personaje.



Detrás de cámaras, Bermúdez le propuso al director que ‘Yatzil’ tuviera características de la cultura Maya, lo cual resultó en un gran éxito y resultó atractivo en los espectadores.



Diana Bermúdez, embajadora de la cultura indígena

En la vida real, la actriz nació en Cali pero pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Londres, Inglaterra. A pesar de haber estado alejada de su tierra natal, creó un vínculo muy cercano con la cultura indígena gracias a su ascendencia.



En una entrevista con el medio ‘El País de Cali’, la intérprete aseguró que, hacía unos años, había descubierto que su bisabuela pertenecía a la comunidad Embera Chamí, de Risaralda: “Infortunadamente, el resguardo fue disuelto en el siglo XX y la comunidad se hispanizó rápidamente”.

Así mismo, Bermúdez ha dedicado gran parte de su vida, tanto personal como artística, a representar las comunidades indígenas latinoamericanas y a hacer activismo a favor de su conservación cultural.



La intérprete desde pequeña soñaba con pertenecer al mundo del teatro por lo que, después de haber terminado el colegio, se inscribió a un programa de drama de la Universidad de Richmond Upon Thames.



Posteriormente, la artista se fue de gira por Italia con una compañía de teatro y, al regresar, ingresó a la prestigiosa escuela de actuación Royal Central School of Speech and Drama.



Debido a su formación artística, tuvo la oportunidad de participar en grandes proyectos cinematográficos como ‘Goodbye to Love (ITV)’, ‘Sylvester Stallone's Rambo 5: The Last Blood’; ‘Mindy Kaling's Four Weddings’, entre otros.



Ahora, Marvel le abre las puertas y la artista trae una propuesta innovadora al mundo de los superhéroes para brindar una gran representación de la cultura indígena.

