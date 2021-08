El Diablito Arnold, de la ‘Brújula mágica’, llega a Señal Colombia

'Brújula mágica' fue una de las propuestas más novedosas de la televisión infantil en los años 90. Allí aparecía el Diablito Arnold, rebelde, impetuoso, grande pero con apariencia y corazón de niño, y con un matamoscas pintado de colores pastel que era como un cetro, pero que le servía para asustar y espantarlos.

El actor Fernando Rojas lo caracterizó, poniéndole, además, una voz muy divertida. Luego, la vida siguió y Rojas se convirtió en la voz de Aurelio Cheveroni, del 'Club 10', de Caracol, también un personaje para el público infantil con gran reconocimiento.



Hace unos meses, y para darle más fuerza a 'Territorio mágico', de Señal Colombia, la franja que va de 6 a. m. a 12 m. para los niños, padres, maestros y cuidadores que nació en la pandemia, se decidió incluirle nuevos personajes no solo a la franja, sino a 'Territorio mágico', el programa de las 8 a. m.

Las ideas surgieron y apareció, entre otros, Débora Víbora, una serpiente que, cansada de la vida de su casa, sale buscando un mejor futuro y llega a Territorio mágico, donde se instala muy cómoda.



Pensando en ponerle voz, decidieron que el indicado era Rojas, y cuando se filtró la información en una red social, en la que hay club de fans de 'Brújula mágica', hoy adultos que eran niños en los 90, todos recordaron al Diablito Arnold, sus cachos y su apariencia, y por pura nostalgia, se decidió que lo invitarían a un plan adicional: hacer parte de la franja a través de microprogramas.



Pero la nostalgia no termina ahí. Esta franja es dirigida por Andrés Huertas, quien también estuvo al frente de Brújula mágica y, por coincidencia, dos personas más que hicieron parte del equipo de producción de este espacio, están de nuevo en Señal Colombia. Se trata de Adriana Vásquez, actual subgerente de Televisión de RTVC, y Mauricio Tamayo, ahora líder de productores delegados del canal público.

A Rojas, este doble regreso, dijo en un video, lo tiene feliz y “entrenando mucho, porque hay que preparase muy bien físicamente para las dos caracterizaciones”.



Además, y gracias al aumento de televidentes, especialmente en las zonas más apartadas del país, donde no hay tanta oferta televisiva, el programa 'Territorio mágico' estará también sábados y domingos, a las 8 a. m.



El encuentro entre el Diablito Arnold y Débora Víbora significa “la unión de personajes extravagantes que están casi en el absurdo, y que tienen carácter fuerte”, sigue Huertas.



Por eso, los dos no solo hablarán de qué pasa con el covid-19 y la importancia de la vacunación, motivarán “a incentivar la curiosidad, la creatividad, la empatía, el amor por la naturaleza, el reciclaje y los buenos hábitos”, asegura Huertas.



“ 'Territorio Mágico' nació como una necesidad de acompañar a los niños cuando empezó la pandemia, pero esto ha crecido y llegamos ahora con más contenidos para los que están en las regiones más apartadas, o que no tienen un acceso fácil a otro tipo de plataformas, con productos de altísima calidad, educativos, entretenidos y divertidos”, explica Vásquez.



Huertas piensa que las exigencias que le impuso la pandemia a la televisión pública (entre otras cosas ayudar a los profesores en su trabajo virtual para apoyar a los estudiantes en sus tareas), se convirtió en una “maravillosa opción para que sean muy felices y aprendan a ser mejores niños y un poco más creativos”.



A Territorio mágico, además de Débora Víbora, llegan Analépsis, una gata monstruo, y Valentina, la mamá de Analépsis.

