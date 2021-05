Aquí tenemos las naves que definen a 'Star Wars'

El 4 de mayo millones de fanáticos celebran el día de Star Wars, la saga de ciencia ficción más popular del cine y ahora de la televisión.



Adorada con exceso y también criticada con mucha contundencia por seguidores y puristas que quieren mantener el legado intacto y libre de nuevos giros o experimentos dentro de su universo, al final Star Wars ha sido un referente del cine y de la cultura pop que siempre ha volado por encima de otras sagas.

La historia de esta fecha y la celebración está conectada con el juego de palabras (en inglés) de la famosa frase Que la fuerza te acompañe (May the Force Be With You), que se parece a la frase may the fourth (4 de mayo), así que los fanáticos se tomaron esa referencia para rendir un homenaje a Star Wars.

Y eso de que siempre ha volado por encima de otras, lleva a recordar que la saga tiene una de las flotillas de naves más impresionantes y queridas en el cine.



No es un detalle menor recordar y reconocer esos artefactos que también se convirtieron en elementos míticos en la colección de millones de fanáticos y que siempre han causado emoción. Desde aquella primera vez en 1979 con Star Wars: A New Hope, en la que se conocieron infraestructuras voladoras como las famosísimas y peligrosísimas Naves en forma de X o el Halcón Milenario, una de las ha tenido un kilometraje envidiable en los más de 40 años de la saga.

La nave de Han Solo tiene algo especial, no es una de las mejores o está en el mejor estado, pero siempre ha cumplido con una especie de misión salvadora y no es un secreto que en sus travesías ha causado gran daño al imperio. De lejos, es de las más queridas por los fanáticos.



Escena de El Halcón Milenario. Foto: archivo particular

Otra que es considerada un clásico y que a su vez equilibra esta lista es La estrella de la Muerte, más que una nave, es en realidad una estación espacial que sufre el ataque de la resistencia del conflicto intergaláctico que da vida a la saga. Destruida, reconstruida y considerada como un blanco esencial en la lucha, esta estructura oscura y letal. Tuvo un gran protagonismo en la película Rogue One: una historia de Str Wars, pero en sus dos versiones fue parte esencial de otras partes de la saga.

Imagen de la segunda estrella de la muerte. Foto: archivo particular

Tampoco podía faltar la famosa nave X.Wing, que piloteó Luke Skywalker y con la que, precisamente, destruyó la primera Estrella de la muerte. Su diseño, maniobrabilidad y presencia en batallas decisivas y en momentos emocionalmente muy profundos.



Prueba de ello, fue su aparición en el último episodio de la serie de Disney Plus The Mandalorian, al mando de un Luke Skywalker que rescata al pequeño Grogu y a el mandaloriano, en uno de los momentos más aplaudidos de esta nueva etapa de la saga y en la que no faltaron lágrimas y gritos de emoción al ver a esa nave acercarse antes de una gran confrontación del Jedi más famoso y querido de Star Wars.

Una versión Defender de la X Wing Foto: starwars.com

Y hablando de The Mandalorian, también hace parte de la galería de infraestructuras de vuelo la Razor Crest, que pilotea Djn Djarin (Pedro Pascal), en la serie que se convirtió en una bocanada de aire nuevo para el universo de Star Wars. Ha sido una nave con un pasado épico, aunque ahora aparece un tanto maltrecha. Sin embargo, fue esencial en las aventuras del cazarecompensas mandaloriano en su travesía con Grogu.





Imagen de la nave durante el rodaje de Ther Mandalorian Foto: Disney+

También son considerados como clásicos las naves caza imperial con su estructura en la que sobresalen dos paneles laterales, este modelo, también conocido como TIE Fighter siempre han sido un dolor de cabeza para la resistencia, pero no se pueden negar que las batallas con estas naves son impresionantes y muy dinámicas. Así como el famoso Destructor Estelar, una impresionante nave del Imperio, que es capaz de destruir sistemas planetarios y que contrasta con los emocionantes Speeders, vehículos antigravitacionales que se han mantenido en la mayoría de las películas y que también fueron una referencia en la más reciente trilogía de la saga de ciencia ficción y en la propia The Mandalorian.



La famosa nave de ataque imperial. Foto: archivo particular

Los Speeders han reaparecido en la serie de Disney Plus. Foto: archivo particular

No podría dejarse a un lado a los temblorosos y lentos TATA, aquellos vehículos en tierra que se dieron a conocer en El Imperio Contraataca que regresaron pisando fuerte en la última trilogía.



