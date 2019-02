Mónica Rodríguez y los famosos que han pasado por 'Día a Día'

velezmauri / Instagram

Mauricio Vélez: con la última reestructuración del programa, Vélez dejó de ser uno de los presentadores centrales del programa para ocuparse de las secciones de recreación y diversión con los invitados. El pasado 30 de enero, Vélez subió una foto a su Instagram con la etiqueta “#graciascaracol” en la que se veía que su carné de empleado tenía fecha de vencimiento para ese día. “No me gusta decir adiós, me gusta decir hasta pronto me gusta decir gracias”, escribió el presentador en otra fotografía.