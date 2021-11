Vuelve Dexter: ¿podrá el asesino serial contener sus instintos de matar?

Hacía ocho años que el actor Michael C. Hall no se ponía en el papel de Dexter. Y hace una década, en la ficción, que el popular asesino serial de la pantalla abandonó sus andanzas e intenta tener “una vida normal”. Esa es la trama de una nueva temporada de Dexter, que se titula New Blood, en la que Michael regresa, pero no en el mismo estilo sangriento de los ciclos anteriores, sino como un hombre que tiene novia, trabaja en una tienda, corta madera para el invierno y cambió de nombre para pasar desapercibido en un alejado y gélido pueblo.

“Fue interesante y convincente considerar este nuevo mundo –cuenta el actor en una charla con EL TIEMPO–, la nueva vida que gradualmente él ha encontrado, viviendo bajo un alias, haciendo cosas distintas e intentando tener una normalidad sin asesinar; entiende que es algo que ya no quiere y que es posible evitarlo (...). Ha asumido responsabilidades muy humanas y tiene una cotidianidad más formal”. Aunque su psiquis no puede garantizar que no volverá a matar.



Dicen que Michael C. Hall, ganador del Globo de Oro y seis veces nominado al Emmy por su interpretación de Dexter Morgan, no quedó contento con el final que tuvo la producción. Sus creadores tampoco. Clyde Phillips, showrunner de la serie de 2006 a 2009, contó en una entrevista con el portal español E-cartelera que “en los episodios finales perdió el rumbo”.



El protagonista contó sus nuevos retos en Dexter: New Blood, que estará disponible a partir del 8 de noviembre en la plataforma de streaming Paramount+.

¿Cómo descubrió nuevos ángulos en la personalidad de Dexter?

La mayoría viene de la imaginación, de imaginar qué ha ocurrido con el paso del tiempo para él, y claro, además también ha pasado el tiempo para nosotros desde que el show terminó. Es un paralelo. Él está arrepentido de todo el daño colateral que causó, la pérdida de su esposa, de su hermana. Ha estado completamente aislado y solo.

¿Cómo fue la transición del Dexter de la gran ciudad a un pueblo chico?

Yendo con la idea de que está cambiando y que no quiere ser tentado, tiene sentido que él se rodee de un universo nada familiar y que no desencadene una reacción en él, un lugar en el que no pueda recordar su vida pasada de ninguna manera; además, está en una relación con la jefa de policía del pueblo, así que es obvio que quiera controlar sus impulsos lo que más que pueda, creo que tiene sentido. Y que viva bajo un alias en un pueblito representa un reto porque todo el mundo se conoce ahí y es más complicado permanecer anónimo. Todo esto hace valioso el lugar donde está ahora.

Michael C. Hall como Dexter. Foto: Paramount+

Ser padre cambia la narrativa del personaje...

Una de las mayores preocupaciones de Dexter es ser un buen padre, y eso es complicado para cualquier padre de un adolescente, más para un jovencito que fue abandonado y ha tenido que lidiar con la rabia, lidiar con el hecho de quien eres, mejor dicho, de lo que es Dexter; esa fue una dinámica muy interesante para mí, entre Dexter y Harrison. Simultáneamente, el mayor miedo de Dexter es que su hijo sea como él, que tenga dentro ese ‘pasajero oscuro’ con el deseo profundo de matar. Eso resulta bastante complejo y hace muy caótica la relación.

¿Cuáles son sus expectativas sobre las reacciones de los fanáticos de siempre y de las nuevas generaciones?

Supongo que hay gente que no querrá ver series sin el Dexter de siempre, y preferirán el show original; sin embargo, haber visto las ocho temporadas iniciales, o parte de ellas, hará que disfruten igual este New Blood que aquellos que nunca vieron un capítulo. Solo tienen que saber que hay un chico que fue Dexter Morgan y que ahora pretende ser alguien más, pero que al final es un asesino serial que no quiere matar gente de nuevo. Creo que eso es suficiente para encarar el nuevo show sin necesidad de conocimientos previos. Es muy posible que los nuevos fans tengan la inquietud de ver episodios del show original, ¿quién sabe?

Debra Morgan, la hermana de Dexter, se convierte en la voz de la conciencia en esta temporada.

Fue muy satisfactoria la idea de que ella emergiera como una presencia en esta temporada, de esa forma tan presente que se sentía muy importante.

Además, fue muy divertido, Jennifer (Carpenter) es una actriz fantástica y asumió eso de ser la voz de la conciencia que viene desde distintos ángulos y puede ser amorosa o incriminatoria. Creo que fue importante rescatar eso que tenía la serie original, que era tan presente y del mundo real.

¿Podría decir que Dexter esta vez es más frágil?

Creo que Dexter explora mejor sus habilidades humanas, sí es más frágil ante sus propios sentimientos, sus conocimientos... creo que es uno de los puntos diferentes esta vez.

¿Qué detalles nos puede contar del rodaje?

La gran diferencia fue que rodamos de seguido los diez episodios como una película de diez horas. El mismo día filmábamos escenas del final, de la mitad o del comienzo de la serie. Fue un reto, pero también fue divertido. Cuando haces una serie, la historia se toma su tiempo y el guion va al ritmo de la grabación, pero en este caso fue muy distinto.

¿Cuál cree que es la razón por la que la gente ama a Dexter?

La verdad, no las tengo claras, pero pienso que una de las más grandes razones o de las fundamentales es que todos tenemos versiones de ese ‘pasajero oscuro’, todos tenemos una sombra, un lado que no mostramos, y todo el tiempo estamos negociando o manejándolo, unas veces de mejor manera que otras. Pienso que la gente relaciona eso con el personaje, con ese lado oscuro, y lo encuentran fascinante entre los aspectos del ser humano.



