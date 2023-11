Detrás de la segunda temporada de 'Loki': ¿Cómo cobró vida la serie?

El pasado jueves 9 de noviembre terminó la segunda temporada de la serie de Loki, uno de los personajes estrella de la plataforma Disney +.

En este ciclo, un ser siniestro intentó controlar y pervertir la línea sagrada de tiempo, que está al cuidado y manejo de la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés). Con una guerra en ciernes, Loki intenta remediar el daño causado.



Sobre cómo se realizó esta serie, el diseñador de producción, Kasra Farahani, contó detalles de la parte técnica y de las decisiones que se tomaron para darle forma a la serie del villano.



“Hay muchos verdes apagados y sutiles que van de cálidos a fríos. También están, por supuesto, los amarillos y naranjas característicos de la TVA, pero aquí están usados más como acentos, a diferencia de la prominencia y la extravagancia con las que se usaron en la TVA inspirada en los sesenta de la primera temporada”, contó.

Tom Hiddleston no seguiría como Loki para una siguiente temporada. Foto: Disney +

Por el momento, no se ha adelantado si Loki tendrá una tercera temporada; como sea su protagonista, Tom Hiddleston, no tiene contrato para estar en un nuevo ciclo de la serie.



El productor ejecutivo Kevin Wright explicó a Deadline sobre el futuro de Loki: "Nos lo tomamos temporada a temporada, y ciertamente hay cosas de las que Tom y yo y otros miembros del reparto hemos hablado sobre hacia dónde vemos que va esto, y sé que hay cierto entusiasmo por eso internamente, pero sólo desde el punto de vista de la narración, creo que siempre concebimos las temporadas 1 y 2 como un todo. Que son dos capítulos del mismo libro, y que la segunda temporada está terminando ese libro, y hay otras historias que contar allí, pero creo que serían nuevos libros, si eso no es demasiado evasivo".

