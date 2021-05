Así será la cuarta temporada de 'The Handmaid's Tale' 

Para quienes han seguido la trama de la serie The Handmaid's Tale (también conocida en español como El cuento de la criada) no es extraño que la escalada de violencia y la crítica social ambiente en un futuro distópico crezca como una avalancha sin control. Por eso, ahora que se estrena la cuarta temporada de esta producción inspirada en la famosa novela homónima de Margaret Atwood, la sensación y expectativa también sobrepasa los límites

Construida a partir de June, una mujer que consigue romper las cadenas de opresión y esclavitud en un futuro en el que ella y todas las demás son solo vistas como objetos de uso y esclavas de una sociedad tiránica llamada Gildead. La nueva etapa tendrá desde hoy disponibles tres episodios de su nuevo ciclo en la plataforma Paramount+ y estrenará luego uno nuevo cada domingo. Esta retomará el impactante acto revolucionario de su protagonista —una impresionante Elizabeth Moss— que trata de que una nueva generación no crezca bajo el modelo social que ella tuvo que vivir.

“No será un camino fácil”, recordó la actriz Ann Dowd, quien interpreta a la tía Lidya Clements, un personaje malvado que se ha encargado de hacerle la vida imposible a June.



También es la encargada de orientar a las criadas en su vida y que ofrece el contraste perfecto a los sueños de libertad que revelan las otras mujeres. “Siento que van a encontrar en esta nueva etapa de la serie el significado de la lucha de estas mujeres y las consecuencias que va a afrontar June y las otras. Podrían experimentarse cambios muy importantes en mi personaje pero no esperen que sean cosas como unirse a la resistencia o algo así, pero les aseguro que será algo muy interesante”, adelantó Dowd en un panel con periodistas latinoamericanos en el que participó EL TIEMPO.



Para ella la gran batalla de la serie es mantener la atención de “una audiencia tan leal que sigue con nosotros y que lo es todo. En cada temporada he sentido que Lydia está cada vez más cerca de mí como actriz, claro, yo no la juzgo, me muevo con ella en un viaje en el que ambas hacemos que todo funcione”, agrega haciendo referencia a esa vivencia interpretativa en la que, como ya lo adelantó, hay capas emocionales que podrían aflorar.

Ann Dowd y Elisabeth Moss. Foto: Paramount +



“Pero, déjame decirte que ella representa la antítesis de lo que significan los derechos humanos y los derechos en pro de las mujeres. Ella es un ser humano que cree ciegamente en que lo que hace y cómo vive es lo que debe ser, está en el lado equivocado y tiene que ver cómo otras se unen para afrontar a ese poder que está en otra dirección”, reflexiona.



El cuento de la criada ha sido aplaudida por explorar precisamente temas que en su momento han sido determinantes en la discusión social.



Apareció cuando la efervescencia del movimiento Me Too resonaba en la industria cultural y del entretenimiento, y perfiló un ecosistema de un movimiento represivo y brutal, a través de una ficción que no dejaba de sentirse extrañamente relevante.



“Creo que en este momento del relato en verdad es cuando más me he sentido emocionada. Es una temporada muy brutal, con un claro mensaje de esperanza y que da un verdadero valor a la resistencia, al cambio, pero a la vez con algunas de las batallas más duras para quienes buscan cambiar las cosas. Son mujeres capaces de revelar esa extraordinaria naturaleza de no rendirse ante nada, cuyo mejor ejemplo es June”.

Precisamente la protagonista reaparece con el sabor de una gran victoria al poder facilitar la huida de más de 80 niños a Canadá, rompiendo sus lazos con un sistema de vida y gobierno que parece estar agrietándose en sus bases. Habrá choques culturales impactantes y, ciertamente una dosis de violencia y crueldad que dispara frenéticamente la tensión en este punto del relato. Sin embargo, la actriz cuenta que hay un contraste.



“Pero visualmente hay un elemento de luz, una tonalidad diferente que hace referencia a esa idea de que la luz sigue brillando al final del túnel. Esa es una metáfora que rodea toda la narrativa y que posiblemente se extienda a la quinta temporada de la serie, que ya tiene luz verde para su producción”.

Y agrega: “Tengo que insistir que la frase que podría salir de todo esto es: ¡Dios mío no te rindas, no lo hagas, no te rindas!(…) June es la luz de esta temporada y a pesar de que veamos mucho dolor, ella ya no va a arrodillarse más”, recalca Dowd, para quien lo más inquietante de esta ficción es que explora cosas que no son imposibles o exageradas. “De hecho han pasado en diferentes situaciones o contextos del mundo real y las batallas y creencias y eso es alarmante”.



Esta temporada también ofrece la oportunidad de ver a Elizabeth Moss dando el paso a la dirección. La estrella de la serie dirige tres de los diez capítulos del nuevo ciclo. “Fue interesante y divertido verla como pasaba de estar casi contra un muro como June y luego estar al mando fuera de cámaras como la persona más adorable del mundo. No sé cómo lo hizo, pero siempre mantuvo la misma energía todo el tiempo”, finaliza Ann Dowd, que también luce más tierna en la vida real que bajo la piel de Lydia.

Andrés Hoyos Vargas

