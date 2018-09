Así terminaron las mañanas de Jota Mario en TV con 'Muy Buenos Días'

El programa 'Muy Buenos días' del canal RCN se despidió este viernes de los televidentes. Con este también lo hizo el presentador que lo dirigió por 16 años: Jota Mario Valencia.

Esta mañana, en su último capitulo matutino, 'Muy Buenos días' presentó un especial donde se recordaron los mejores momentos. Durante el programa, Jota Mario también aprovechó para despedirse de los televidentes y lo hizo con un sentido mensaje.



El presentador agradeció a todos aquellos que creyeron en él durante este tiempo y también a quienes no lo hicieron. "Gracias a Dios, a mi familia y a ustedes los televidentes; gracias a quienes por cualquier motivo no soy de sus afectos y hasta hablan de mí como si me conocieran, me han impulsado demasiado y espero que lo sigan haciendo", afirmó.



"Los que me conocen son testigos que cada día me esfuerzo más para ser mejor persona. Para mí todo fue positivo y nos vemos hasta que Dios quiera, por siempre y hasta siempre, ¡Cojan oficio!", añadió.

Además, el presentador publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que aseguró que nada lo separará de su oficio.



En la publicación, el presentador escribió: "De forma abusiva han querido romper la relación que hemos construido entre ustedes y nosotros por tantos años y con tanto cariño. Mientras borran el archivo audiovisual de lo que fue MBD en las redes, por miedo a ustedes cuelgan en todas partes fotos abrazándonos, acompañadas de frases falsas e hipócritas".

En la red social, Jota Mario también invitó a los televidentes a seguir su canal oficial de YouTube donde seguirá "dando lora".



Con el final de 'Muy Buenos Días' se conoce que llegará una nueva propuesta para la franja matinal del canal privado, presentada por Iván Lalinde y Yaneth Waldman.



ELTIEMPO.COM