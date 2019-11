No es cierto que se vayan a cancelar 'Los Simpson'

Un rumor se generó con respecto al futuro de la famosa serie animada de Los Simpson, luego de un comentario que hizo el músico Danny Elfman, en el podcast Joe.ie que fue amplficado por el diario británico The Guardian. Elfman aseguraba que si era posible pensar en un final para la famosa serie animada.



"No lo sé con certeza, pero he oído que estará en su último año", agregó el músico refiriéndose a la producción que lleva 30 años al aire.Sin embargo, el rumor quedó desmentido cuando Al Jean, el showrunner (quien se encarga de mantener la línea de la serie) lo desmintió a través de su cuenta de twitter.



“@TheSimpsons Todos estamos agradecidos de que el siguiente artículo NO sea VERDADERO”, fue su contundente mensaje.

.@TheSimpsons We are all thankful the following article is NOT TRUE: https://t.co/2Z0VqdfIEM — Al Jean (@AlJean) November 28, 2019

Jean también publicó otro mensaje, reiterando que la serie no será cancelada. Incluso dio un pequeño adelanto de lo que se verá en el nuevo episodio.

"@TheSimpsons STILL not canceled. New episode “Todd, Todd, Why Have You Forsaken Me?” on this Sunday. (Todavía no cancelamos. Nuevo episodio "Todd, Todd ¿Por qué me has abandonado? En este domingo).

