Este lunes los seguidores de 'El Desafío: The Box' quedaron sorprendidos al conocer la eliminación de Andrés Ossa, uno de los miembros del equipo beta.



Andrea Serna explicó que, en 18 años de historia del programa, era la segunda vez que alguien incumplía las reglas y que, por ende, debía abandonar la competencia. En este caso, Ossa escondió una proteína que no podía tener en la casa por haber perdido el desafío de sentencia de hambre.

Ante la situación, el miembro de beta reconoció su falta y pidió excusas por su comportamiento.



"Es una situación muy compleja el aguantar hambre y estar bajo presión. No tomé las decisiones adecuadas en el momento que debía hacerlo. Me dejé llevar, me dejé tentar", manifestó antes de abandonar la 'ciudad de las cajas'.

Finalmente, la presentadora le recordó a los competidores que las reglas son para todos y que no hay nada que justifique su incumplimiento.



Alejandro Herrera, el primer expulsado en la historia de 'El Desafío'

En 'El Desafío 2015: India, la Reencarnación' participaron exconcursantes de las ediciones anteriores del programa como Vanessa Posada, Paula Andrea Betancourt, Juan David Posada y el fotógrafo Alejandro Herrera, quien fue eliminado por incumplir las reglas de la competecia.



Alejandro Herrera fue el primer eliminado en la historia de El Desafío por golpear a un compañero. Foto: Instagram: @herreradesafio

En esa oportunidad, Herrera tenía diferencias con otro miembro de su equipo, el periodista George Monty. Un día, estando en playa alta, Monty empezó a hablar de su compañero, auque éste le pidió que no lo hiciera.



Al ver que Monty no se callaba, Herrera lanzó una silla y le dijo: 'A mí, déjeme quieto", pero el periodista continuó, así que el fotógrafo lo golpeó.



"Lastimosamente me tocó con George en el mismo equipo. De entrada le advertí, le dije: 'hermano yo soy un man muy tranquilo, usted se va a dar cuenta cuando conviva conmigo, yo no me meto con nadie, yo no hablo de nadie... pero le rompo la cara si se mete conmigo, hermano, a mí me respeta'", confesó Alejandro antes de salir de la competencia.



Tras el incidente, Margarita Rosa de Francisco, entonces presentadora del programa, llegó a la casa y le anunció a Herrera que estaba expulsado.



"Yo creo que tu conoces bien las reglas del desafío. Hay una en especial que prohíbe enfáticamente cualquier gesto de violencia así sea el más mínimo contra tus compañeros, contra alguien de la producción e, incluso, contra ti mismo. Tengo que pedirte que abandones El Desafío", explicó la presentadora.



Por su parte, Herrera reconoció su error y pidió disculpas a los televidentes.

