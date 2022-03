‘El Desafío The Box’, uno de los realities de supervivencia del canal ‘Caracol’, inició sus transmisiones en las noches de la televisión colombiana el pasado lunes, luego del éxito que significó ‘Yo me llamo’.



En esta oportunidad son 44 participantes los que se pondrán a prueba para convertirse en el mejor ‘súper humano’. Con el estreno, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de realizar memes al respecto. Aquí algunos de ellos.

En mis tiempos el desafío no tenía ninguna de esas comunidades y los recien llegados dormian en una selva a la interperie pic.twitter.com/9USitaLYgN — DUVÁN (@DonovanHurtad11) March 9, 2022

Los Fans de Omega llegando a pelear con Los fans de Alpha #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/XknzwECJwp — Yeiner (@yeinercometa) March 9, 2022

El primer capítulo del programa, conducido por Andrea Serna y Gabriela Tafur, recibió a los concursantes en la denominada ‘Ciudad de las Cajas’, el espacio que fue adaptado para enfrentar los múltiples retos y pruebas.

(Lea además: 'Desafío The Box 2022': ¿por qué no está Daniella Álvarez?).

Uno de los chistes más frecuentes fue la sorpresa que dio el ‘Padre Torvic’ al destacarse en una de las pruebas que lo llevaría a unirse al equipo ‘Omega’, al que van los integrantes que son eliminados por sus capitanes, pero que ganan una prueba de salvación. “Yo sin Dios no soy capaz. Ellos son atletas, yo soy sacerdote”, dijo el padre.

Yo viendo como el padre torvic se tira los pasos prohibidos en el club house #DesafioTheBox #Desafio2022 #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/MAhZiLTLNW — David Reyes (@davidreyesvas) March 9, 2022

Los diezmos del padre después de pasar por el desafío pic.twitter.com/t0e7RFta68 — DUVÁN (@DonovanHurtad11) March 9, 2022

El padre cuando le digan que va pa otro equipo y no pa la casa#DesafioTheBox2 pic.twitter.com/F7HKmBjIns — andy ; 🍀 || ltwt (@alvshl) March 9, 2022

Desde sus habilidades hasta sus pasos de baile fueron algunas de las cosas que dejaron con la boca abierta a los televidentes, quienes incluyeron hasta a la presentadora central del concurso en los memes.

(Lea además: Alejandro Tovar: de ‘rogar’ para ser aceptado a ser campeón de Yo me Llamo).

Cuando te das cuenta que el padrecito tiene lo suuuuyo 🥵🔥 #DesafioTheBox2 #DesafioTheBox pic.twitter.com/mIEnV03Nsu — 📸 𝐅. 𝐆𝐔𝐓𝐈É𝐑 📸 (@GUTIERPHO) March 9, 2022

Otros personajes que fueron incluidos en los chistes, fueron algunos de los participantes del año pasado como ‘Tiffy’, ‘Madrid’ y el ganador ‘Olímpico’.

(Lea además: Alexandra Montoya: ella es la mujer que renunció a 'MasterChef Celebrity').

acá esperando a que llegue de sorpresa tiffy, olímpico y Madrid #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/FC1KjKk17b — estefi 🇨🇴 VERÉ A HARRY Y A LOUIS (@hazzaaxstyles) March 9, 2022

Yo esperando que aparezca Olímpico #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/2lwoGvdv7N — Michelle with an E (@angel0fdeathhx) March 9, 2022

