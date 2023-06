El 'Desafío The Box' sigue en el primer lugar de los programas más vistos por los colombianos en el horario nocturno, lo que deja en segundo puesto a las producciones realizadas por el canal RCN.



Desde su lanzamiento, el pasado 22 de marzo, el programa ha liderado el rating de la televisión local favoreciendo las métricas de audiencia que eligen a Caracol.

Tal parece que la sonada novela 'Ana de Nadie' y la nueva versión de 'MasterChef Celebrity' no han logrado desbancar a su contrincante a pesar de encontrarse entre los seriados que más prefieren los espectadores en la franja 'prime Time' de 7:00 a 11:00 p.m.



De acuerdo con los recientes reportes de la consultora Kantar IBOPE Media, en la penúltima semana de junio el 'Desafío' se mantiene entre el 8,06 % y el 9,65 % de audiencia.



Mientras que su contrincante directo sobre celebridades y cocina, está entre el 5,98 % y el 6,41% de televidentes que consumen el reality, posicionándolo después del tercer puesto en la lista de los programas más vistos del país.

No obstante, la telenovela protagonizada por Paola Turbay, ha sido la esperanza de RCN, ya que tiene un porcentaje entre el 7,73 % y el 8,62 % de espectadores que no se pierden la trama, haciendo que se mantenga en el segundo lugar del raiting.



En ese sentido, es probable que las métricas no cambien hasta que se termine la competencia que mide el rendimiento físico y la supervivencia del más fuerte en medio de la naturaleza.

Por otro lado, en las demás producciones que se ubicaron en los puestos 6,7,8,9 y 10 se evidencia el liderazgo de Caracol Televisión, superando también a RCN, de acuerdo las estadísticas de la consultora.



'Noticias Caracol, emisión del medio día' (4,94%), 'Yusuf' (4,82%), 'Tierra Amarga' (4,12%), 'La Gloria de Lucho' (4,06%) y 'Correo de inocentes' (4%), son los programas restantes dentro del escalafón de los primeros diez.

