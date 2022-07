Se terminó la más reciente edición de uno de los reality show más antiguos de la televisión colombiana: ‘El Desafío The Box’. Andrea Olaya, más conocida como ‘Valkiria’, y Camilo Tarifa o ‘Ceta’, como fue reconocido durante el programa, fueron los vencedores del certamen, llevándose un premio que alcanza los 800 millones de pesos.



Como es habitual, cada participante divide el monto a la mitad, es decir, que cada uno se lleva a su hogar 400 millones de pesos más los premios que se hayan ganado en el transcurso del show.

Andrea Olaya es actriz y ha participado en producciones, como 'Mil Colmillos' de HBO. Foto: Canal Caracol

Valkiria, por ejemplo, acumuló 34 millones de pesos en premios extra y adicionalmente logró conseguir otros 50 por recibir el reconocimiento a la mejor ‘Superhumana’ del torneo. Es decir, que logró recaudar una suma total de 484 millones de pesos.



“Una alegría indescriptible, yo tampoco me lo creía, como les dije a mis compañeros yo llegué aquí solo queriendo no salir en la primera prueba y miren dónde estoy, siempre fui avanzando de a poco y dándome cuenta de que cada vez estaba más cerca”, resaltó la atleta.



Por su parte, ‘Ceta’ logró conseguir 30 millones de pesos en el transcurso del show, por lo que se llevará en total una suma de 430 millones de pesos.



”A los campesinos, a los niños, les quiero decir que los sueños se cumplen, que desde muy pequeño me crié en una finca, me crié en el campo, mírenme donde estoy representándolos”, comentó el deportista.

¿Qué harán con el dinero?

En entrevista exclusiva con ‘Caracol TV’, ‘Valkiria’ manifestó que destinará el dinero para gastos personales y para ayudar a otras personas, entre ellas, a su ex compañera de equipo Alexa, debido a que ambas pasaron momentos dificíles durante la competencia.



“Con mi compañera Alexa pasamos momentos súper, híper, mega, difíciles y lo hicimos excelente, así que también quisiera hacer con parte de dinero reconocerle todo el esfuerzo a ella”, manifestó la deportista.



Lo propio hará ‘Ceta’, quien manifestó que está dispuesto a invertir el dinero para ayudar a personas que verdaderamente lo necesiten, en especial a aquellos que estén a punto de emprender abriendo nuevos negocios.



Es prudente decir que la bolsa de premios llegó a tener un valor superior a los mil millones de pesos, pero este se fue disminuyendo en la medida que los concursantes iban pasando las pruebas y consiguiendo las bonificaciones.

