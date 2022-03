Desde su lanzamiento, hace algunas semanas, 'El Desafío The Box' ha sido uno de los programas más vistos por los colombianos este 2022, manteniéndose con más de 10 puntos de rating cada noche.

La convivencia, los dramas, las rivalidades y, por supuesto, la competencia seducen cada noche a los televidentes, quienes no se quieren perder ni un capítulo.



Uno de los retos que más llama la atención entre e público es 'El desafío de sentencia y hambre', el cual garantiza que el equipo ganador se mantenga intacto y conserve sus alimentos, mientras que el perdedor se queda sin ningún tipo de comida durante un ciclo del concurso.

Para muchas personas el que los participantes perdedores se queden sin comer es 'libretiado', pues creen imposible que se puedan mantener tanto tiempo sin alimentarse. Sin embargo, Brayan Huertas, el reciente eliminado del equipo 'Gamma', confirmó que sí les quitan los alimentos.



De hecho, confesó a los presentadores de 'Día a Día' que él era de los que pensaba que en el detrás de cámaras del programa alimentaban al equipo perdedor, pero se dio cuenta que no era así.



"Allá es duro. Yo era de los que decía: 'por debajo les deben pasar por ahí un bananito', pero no; eso es duro", expresó en el programa matutino.



Frente al tema ya se había referido Mary Méndez cuando el año pasado Carolina Soto le cuestionó si haría parte de un formato como 'El Desafío The Box', tras su aparición en el mismo.



"No hay la más mínima posibilidad. ¿Se imaginan a esta gente pasando hambre? Te voy a decir una cosa, yo hago ayunos por placer, pero que a mí me digan: 'no hay comida', me privo", afirmó la presentadora de 'La Red'.



Además, aseguró que es verdad que le quitan la comida al equipo perdedor del 'Desafío sentencia y hambre', pues ella misma se lo preguntó a los participantes durante su visita.



"Me dijeron: 'la gente piensa que de pronto en la producción nos dan un poquito de comida. ¡Nada, aquí no se ve nada! Aquí, si es sin comida, es sin comida; si es sin agua, es sin agua'", concluyó la Mary Méndez.

