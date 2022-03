La edición 18 de 'Desafío' promete ser una de las más rudas de este formato de Caracol.



Llega, además, a su mayoría de edad y con 44 súper humanos que competirán por un gran premio.



Sebastián Martino, gerente de grandes formatos de Caracol Televisión, dice que la llegada a la mayoría de edad les hizo “revolver un poco las emociones cuando empezamos el diseño de esta temporada, porque entendimos que llega a los 18 años significa que mucha gente, muchos chiquitos, crecieron viendo el programa y eso, tal vez, los inspiró a amar el deporte”.



En Tobia, Cundinamarca, está el gran estudio de Desafío The Box. Además, la llamada ‘cuidad de las cajas’ renovó algunos de sus espacios y se han mejorado estéticamente los ‘boxes’.



Construyeron una nueva piscina en el ‘box’ azul, se creó el nuevo ‘box’ arcoíris que es totalmente aéreo, está el ‘box’ rojo que es para pruebas de contacto, seguirá el ‘box’ amarillo donde se realizan pruebas tipo militar y el ‘box’ negro, donde se realizan los desafíos a muerte.



Andrea Serna volverá a ser la presentadora por tercer año consecutivo y la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, desafíos, premios y las novedades que ocurran durante las emisiones.

Y llega la empresaria, modelo y abogada Gabriela Tafur, la anfitriona que acompañará a los participantes en sus derrotas y alegrías. “Van a ver la cercanía que tengo con los concursantes, ya que seré quien los reciba en sus casas compartiendo sus triunfos y tristezas”, dijo.



Los 44 deportistas participantes llegan de distintas partes del país y conformarán tres grupos: Alfa, Gamma y Beta, de 12 integrantes, seis hombres y seis mujeres. “Tenemos desde deportistas consagrados hasta empíricos amantes del deporte”, aseguró Martino.



Agrega que para esta temporada le “apostamos a mejorar las pruebas que se hacen. Las competencias que antes superaban los ganadores ahora las deben superar los participantes desde el principio”.

Pero no todo son duras competencias. Los concursantes podrán disfrutar de un nuevo club house, donde podrán hacerse masajes y estar en el jacuzzi, hay una piscina más grande y disfrutarán en la tarima los conciertos de artistas. Además, tendrán la opción de visitar ‘el cubo’, donde podrán tener momentos más personales.



Ya el año pasado se hizo el programa en Tobia y esto, según Martino, permitió tener más control de distintas situaciones.



“Nos encantó lo que hicimos acá, suena un poco pretencioso, pero en este lugar hay mucho más que explorar, que contar. Tenemos todo controlado y aprendimos a convivir con los participantes y eso enriquece mucho el contenido”, dice.



Para que un participante pueda ganar el Desafío The Box no solo debe de tener un buen estado físico para superar cada prueba, sino también que aprender a vivir con sus compañeros.



“Creo que lo más importante es que la persona esté preparada física y mentalmente, eso es lo que hace que puedan durar más en el tiempo, porque en últimas esto es una competencia larga”, afirmó Gabrila Tafur.

“El desafiante lo suma todo. Suma la vulnerabilidad de la vida, suma la fuerza física, es resiliente, acá todo el tiempo tiene que estar sobreponiéndose a todos los obstáculos”, comentó Andrea Serna.



Este año, el programa entregará 1.400 millones en premios: 400 para la mujer que gane y el mismo valor para el hombre triunfador, y 600 millones se entregarán a través de las competencias.



En esta ocasión compiten amazónicos, antioqueños, boyacenses, cachacos, cafeteros, costeños y llaneros.