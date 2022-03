El pasado 23 de marzo, el reality de habilidades físicas transmitido por ‘Caracol Televisión’, ‘El Desafío The Box’, tuvo que despedir a Bryan y a Nati, dos participantes de los equipos Gamma y Omega, después de haber sido los últimos en el desafío a muerte.

En esta prueba, hubo dos fases en las que competían los concursantes sentenciados a la eliminación. En la primera, participaron cuatro hombres y en la segunda parte estuvieron cuatro mujeres de diferentes equipos (Alpha, Beta, Gamma y Omega).



El desafío de eliminación en el ‘Box Negro’ consistía en atravesar una pista. La prueba iniciaba en una plataforma alta, donde se encontraba una cuerda enrollada en un carrete, la cual los concursantes debían desenredar para llegar al suelo y correr hacia los otros obstáculos.



Posteriormente, debían pasar por debajo de unas vallas de madera que los conducirían hasta una escalera la cual tenían que subir para llegar a una plataforma.



Una vez arriba, los participantes se encontrarían con un sistema de poleas, el cual debían halar hasta hacer descender una rueda. Cuando el elemento tocase el piso, debían devolverse por toda la pista, pasando la llanta por la misma plataforma.



El reto finalizaba cuando los participantes lograran deslizar la rueda hasta la plataforma inicial. Los tres primeros concursantes en llegar hasta ese punto, se salvarían de la eliminación.



Esta vez, Nati, del equipo Omega, y Brayan, del equipo Gamma, fueron los últimos en completar esta pista de obstáculos, por lo que tuvieron que abandonar la competencia e irse a casa.



En el momento de la despedida, los compañeros de equipo de los eliminados resaltaron las fortalezas que tenían Brayan y Nati, afirmando que era muy triste su partida, pero que estaban orgullosos porque habían dejado todo en la arena.



Posteriormente, los dos participantes quedaron solos en el set para que pudieran dar sus últimas palabras en ‘El Desafío The Box’.



Por su parte, Nati quedó muy adolorida de las pruebas. Al descender de la cuerda, se cayó y se abrió varias heridas en sus manos, por lo que se puede ver cómo tiene sus dedos ensangrentados.



A pesar del dolor, la participante nunca se rindió y dio su mayor esfuerzo en la pista. La deportista manifestó estar agradecida con el programa, diciendo que le había aportado muchas enseñanzas que nunca olvidará.



“Hice unas amistades que, si no hubiera venido acá, tal vez nunca los hubiera conocido. Esta experiencia para mí fue muy enriquecedora. Crecí como persona y como competidora. Me voy llena de amor”, afirmó Nati en medio de lágrimas.



A esto, la concursante añadió: “Estoy muy adolorida. No hay parte de mi cuerpo que no me duela. (...) Me voy con mi cabeza con puntos, nunca me había pasado, y con mis manos con sangre, pero feliz”.



Por otro lado, Brayan reflejaba una genuina sonrisa en su rostro, a pesar de que no continuaría en la competencia. En sus palabras de despedida, el deportista hizo referencia al amor por su madre y elogió su gran apoyo hacia él.



“La amo mucho, si no hubiera sido por ella no estaría acá (...) Esto va dedicado a ella y estoy muy feliz porque la oportunidad de llegar hasta acá no es algo que se le da a cualquiera”, concluyó el concursante.



Adicionalmente, la presentadora del programa Andrea Serna, hizo alusión a un tatuaje que Brayan tiene en el cuello, el cual tiene marcada la frase “sed de gloria”.



Haciendo referencia a ello, Serna afirmó “que esa sed de gloria no termine aquí con esta salida de ‘El Desafío’.



