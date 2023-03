Este miércoles llega la edición número 19 del ‘Desafio The Box’ por el canal Caracol, uno de los programas con más audiencia en Colombia.



Esta entrega vendrá cargada con nuevas pruebas físicas y mentales a las que se tendrán que enfrentar los 32 nuevos participantes que provienen de distintas regiones del país.

Detalles del programa

El programa será televisado por medio del Canal Caracol y se transmitirá de lunes a viernes a las 8:00 p.m desde el miércoles 22 de marzo. Podrá verse en vivo y en línea por medio de la aplicación Caracol Play.



Ahora, la competencia se dará en ‘La Ciudad de las Cajas’, en la que los equipos no serán divididos por regiones, sino que por medio de las categorías Alpha, Beta, Gamma y Omega. Además, representantes del canal aseguran que esta entrega traerá diferentes novedades.



“Veremos nuevas pruebas, nuevos retos y conoceremos más a fondo las maravillas que tiene este lugar (La ciudad de las cajas), cosa que antes no podíamos hacer antes por la burbuja que nosotros creamos”, afirmó el vicepresidente de entretenimiento de Caracol TV, Esteban Sampedro.



Por otra parte, las presentadoras del ‘Desafio The Box’ serán Andrea Serna y Gabriela Tafur,la primera como presentadora principal que ha sido los últimos años y la segunda, como anfitriona, quien dará las malas noticias a los participantes.



Los nuevos participantes

Para este años llegan 32 nuevas caras a la competencia. Aquí podrá conocer quiénes son:



- Oscar Javier Rivas (35 años) o más conocido como Kaboom, es de Buenaventura, Valle del Cauca. Se dedica al boxeo y representó a Colombia en los Juegos Panamericanos del 2007.

- Juan Pablo Angel (28 años) es de Cali, Valle del Cauca. Es piloto privado, ganadero y estudiante de zootecnia. En Ecuador fue número 1 en todas las categorías juveniles de tenis.

- Margoth Salazar (30 años) oriunda de Buenaventura, Valle del Cauca, es arquitecta y junto con su familia tienen un gimnasio en Pereira.

- Daniela Taborda (29 años) es Tuluá, Valle del Cauca, es activista LGTIBQ+ y trabaja en la Alcaldía de Bogotá dando apoyo técnico a las políticas de inclusión para esta población.

- Mayra Padilla (26 años) viene de Cali, Valle del Cauca es deportista de alto rendimiento.

- David Mateus (22 años) oriundo de Bogotá se dedica a hacer Parkour, un deporte que consiste en saltar obstáculos en la ciudad.

- Federico Orjuela (34 años) nació en Subachoque, Cundinamarca. Es conductor de Transmilenio.



- Alejandra Martinez (24 años) es de Bogotá, una mujer apasionada por las motos y tiene el sueño de ser cantante.

- María Paz Ruiz (21 años) oriunda de Bogotá, está terminado su carrera en odontología y tiene el propósito de ayudar las personas por medio de su profesión.

- Julian Bofgan (29 años) oriundo de Bogotá. Es publicista de profesión e influenciador.

- Sara Cifuentes (29 años) nació en Pereira, Risaralda. Es atleta crossfit.

- Jorge Alejandro Calderón 835 años) es de Pereira, Risaralda. Es atleta de carreras de aventura

- Byron Stiwen Riveros (25 años) viene de San José del Guaviare, Guaviare. Es comunicador social de profesión y le apasiona el gimnasio y el CrossFit.

- Maryam María Gómez (27 años) es oriunda de Villavicencio, Meta. Es instructora personal.

- Rafael Arturo Rapelo (26 años) nació en la ciudad de Santa, Marta. Es entrenador de patinaje infantil.

- Elsy Juliana Tovar (22 años) oriuda de Girón, Santander. Es atleta fitness.

- Ricardo José Rodríguez (27 años) es de Santa Marta, Magdalena. Se dedica a la panadería artesanal.

- Alfredo José Martínez (28 años) viene de Barranquilla. Es administrador deportivo.

- Kelly Gessel Ríos (29 años) oriundo de Dibulla, La Guajira. Es abogada de profesión.

- Valeria Restrepo Ríos (24 años) es de Maicao, La Guajira. Es actriz.

- Douglas Mackarthur (29 años) oriundo de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Es lider comunitario.



- Saskya del Carmen Badrán (28 años) y es de Guarandá, Sucre. Es modelo.

- Sara Velásquez (21 años) viene de Pereira, Risaralda. Se dedica a ser coach de vida saludable.

- Daniel Murillo (23 años) oriundo de El Litoral del San Juan, Chocó. Es youtuber.

-Alejandro Escudero (32 años) es de Medellín. Es cantante y hace la segunda voz del cantante Maluma.

- Yanci Alejandra Ulloa (30 años) oriundo de Moniquirá, Boyacá. Es artesana.

-Johanna Gómez (25 años) viene de Medellín. Es microempresaria.

-Yan Carlos Pizo (25 años) es del municipio de Paéz, Cundibamarca. Hace parte de la de etnia indígena Nasa.

- Franklin Erney Reyes (26 años)nació en Puerto Asís, Putumayo. Es instructor personal.

-Jorge Iván Gutiérrez (28 años) oriundo de Campoalegre, Huila. Se dedica a la actuación.

-Dany Carolina Abadía (27 años) viene de Quibdó, Chocó. Es exporrista.

-Katerine López (29 años) nació en Carepa, Antioquia. Se dedica a su propia empresa.

