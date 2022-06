'El Desafío' ha sido uno de los programas con mayor audiencia televisiva a nivel nacional. Desde que inició en 2004 el show se ha ido transformando y ha pasado por diferentes tipos de participantes que han luchado por ganar representando áreas tan distintas como: regiones, estratos socieconómicos y hasta generaciones según la edad.

En un principio el formato de competición tuvo el nombre de ‘Expedición Robinson’, que trajo a Colombia el concepto de reality show, sin embargo, poco a poco se fue modificando hasta ser la producción reconocida en la actualidad.



El programa se ha desarrollado mayormente por fuera de Colombia, en países como Panamá, India, Senegal, República Dominicana y Marruecos.

Para celebrar que cumple 18 años, Caracol Televisión realizó un vídeo de los mejores momentos que se han vivido en el programa este tiempo que usted puede ver acá. En EL TIEMPO le contamos cómo ha cambiado desde que inició sus emisiones en 2004.

Paula Andrea Betancourt, la primera ganadora

La primera versión del programa con el nombre ‘El Desafío’ se realizó en el 2004 tras haber transmitido previamente dos ediciones de ‘Expedición Robinson’.



En esa ocasión se tuvo como locación el país vecino de Panamá. La ganadora fue la exreina de belleza y modelo colombiana Paula Andrea Betancourt, quien concursó nuevamente en 2015.

Paula Andrea Betancourt Foto: Metrocuadrado

'El Desafío' llega al Chocó

En 2005, la competencia se desarrolló en Cabo Tiburón, en el departamento del Chocó; zona ubicada en toda la frontera entre Panamá, Colombia y el Mar Caribe. Por segunda vez una mujer fue la ganadora del reality, siendo la modelo antioqueña Tatiana de los Ríos la campeona.

La competencia se realiza por estratos

En la tercera temporada, realizada en 2006, la competencia tuvo algunas modificaciones internas, ya que se dividieron a los concursantes en tres grupos que llevaron los nombres de: ‘Privilegiados’, ‘Rebuscadores’ y ‘Llevados’, los cuales se enfrentaron en las pruebas realizadas en República Dominicana.



(Le recomendamos: 'Desafío The Box': estos son los ganadores de la versión de 2021)El ganador fue el barranquillero Alfredo Varela, del equipo de los ‘Privilegiados’, quien conoció en el concurso a la periodista y presentadora Rochi Stevenson, con quien se casó años después.

'El Desafío' se realizó por edades

En la edición del 2007 compitieron concursantes de diferentes edades, innovando en las categorías y procesos de selección. Los concursantes fueron divididos en los equipos de ‘Pelados’, de entre 18 y 25 años, ‘Cuchachos’, desde 26 hasta 37 años, y ‘Catanos’, de entre 38 a 49 años.



La competencia se desarrolló nuevamente en Panamá y la ganadora fue Isabel Solís una estudiante de Zootecnia que hacía parte del equipo de los ‘Pelados’.

Desafío 2008: llega la lucha por regiones

Por primera vez los organizadores de la competencia dividieron los equipos a partir de algunas regiones del país. Fue entonces cuando surgieron los equipos de ‘Cachacos’, ‘Costeños’, ‘Paisas’, ‘Santandereanos’ y ‘Vallecaucanos’.



El ganador de la versión del 2008 fue el paisa Juan Pablo Londoño, quien tenía 24 años en ese momento.

En 2009 al igual que la edición anterior, se respetó la designación de equipos a partir de regiones y se agregó un nuevo grupo denominado ‘Emigrantes’, integrado por colombianos que estaban viviendo en el exterior.



El vencedor de esa edición fue Didier Castañeda, quien vivía en Milán, Italia, y quien siguió en otras temporadas como asesor y planeador de pruebas físicas.

En la edición del 2010 los competidores que hacían parte de los seis equipos, bien fuesen ‘Cachacos’, ‘Costeños’, ‘Paisas’, ‘Santandereanos’, ‘Vallecaucanos’ y ‘Emigrantes’ se enfrentaron a duras pruebas que tuvieron como locación nuevamente el país vecino de Panamá.



El ganador en aquella ocasión fue Éider Guerrero, concursante del equipo de los ‘Santandereanos’.

Por las versiones anteriores algunos televidentes manifestaron su inconformismo, debido a que solo se estaba permitiendo la participación de concursantes que pertenecieran a determinadas regiones del país o el exterior. Por tal motivo se deshizo el grupo de ‘Emigrantes’ para conformar el equipo de ‘Retadores’, integrado por personas que vivían en otras regiones.



Precisamente, el vencedor de aquel año fue un concursante del nuevo equipo llamado Mauricio Morales.

En la edición de 2012 se incluyó por primera vez el equipo de los ‘Cafeteros’, integrado por concursantes del los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Esta edición se grabó en El Salvador y la ganadora fue Jenny Leidy Moreno, más conocida como ‘Perla’, del equipo de los ‘Cachacos’.

En 2013 todo se fue a África

Los realizadores decidieron llevar esta competencia nacional a Senegal, en África, con el objetivo de conmemorar los 10 años que llevaba el programa al aire. Los concursantes fueron divididos en tres equipos ‘Celebridades’, ‘Sobrevivientes’ y ‘Retadores’.



Por segunda vez consecutiva la ganadora nuevamente fue una mujer: Carolina Jaramillo, integrante del equipo de ‘Sobrevivientes’, quien ya había participado en la edición del 2010.

En 2014 'El Desafío' seguía en África, pero ahora en Marruecos

En la versión del 2014 la competencia se llevó al país de Marruecos y se enfrentaron los mismos tres equipos. Dentro de los concursantes se destacaron por su participación el humorista ‘Jeringa’, el actor Sebastián Caicedo y la modelo y presentadora Daniella Donado.



Sin embargo, a pesar de no tener un gran reconocimiento, el ganador final fue Wilder Zapata, del equipo ‘Retadores’.

En 2015 el programa se fue a Asia

En esta edición el programa se llevó al continente asiático, siendo India el país en el que se desarrollaron las competencias. En la primera fase los concursantes se integraron a tres equipos llamados ‘Tigres’, ‘Elefantes’ y ‘Cocodrilos’, los cuales, en la segunda fase, pasaron a ser ‘Águilas’ y ‘Cobras’.



La ganadora fue la pereirana Vanessa Posada, del equipo ‘Tigres’, quien fue también exparticipante de la edición del 2012 en el equipo de los ‘Cafeteros’.

En 2016 empieza el concepto de 'super humanos'

La edición de 2016 se grabó en República Dominicana y en ella el nivel de las pruebas subió, ya que los concursantes eran deportistas de alto rendimiento. Regresaron de nuevo los equipos por regiones y el ganador fue Ángel Arregoces, del equipo ‘Costeños’.

Luego en 2017 la competencia de ese año se desarrolló nuevamente en República Dominicana, en el sector turístico de Cap Cana, dentro de la misma isla caribeña. En esta edición se le permitió a los eliminados tener la opción de volver a integrarse a la competencia en el equipo de ‘Los desterrados’.



El ganador fue el antioqueño Mateo Carvajal, quien en la actualidad es un reconocido ‘influencer’ en redes sociales.

Los XV años de 'El Desafío'

En 2018 se creó un nuevo grupo conformado por exparticipantes, el cual fue liderado por los ganadores del 2016 y 2017: Ángel Arregoces y Mateo Carvajal. El gran vencedor fue el taekondista y ganador de medalla olímpica Óscar Muñoz.

El Desafío Super Humanos se realizó por primera vez en 2018. Foto: Instagram Desafío

'Super humanos' y regiones era el concepto de 2019 de 'El Desafío'

En esta edición se siguió con la idea de dividir a los equipos por regiones; no obstante, se incluyeron algunas zonas que no habían participado en ninguna de las ediciones anteriores: ‘Amazónicos’, ‘Llaneros’ ‘Tolimenses’ y ‘Pastusos’.



A diferencia de las versiones anteriores no hubo un ganador, sino que el equipo conformado por cuatro integrantes pasaba a ser finalista. En este caso los ganadores fueron los ‘Costeños’.

El covid-19 detuvo al mundo y a 'El Desafío'

En el 2020 la pandemia generada por el covid-19 detuvo casi a todo el planeta, y en el caso de 'El Desafío' impidió que se realizara una edición del programa.

En 2021 empieza el concepto 'The Box'

En 2021 empieza el concepto 'El Desafío: The Box', donde atletas de alto rendimiento eran divididos en cuatro equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega.

En esa oportunidad repitió Andrea Serna como conductora. De nuevo la acompaña Daniella Álvarez y se desarrolla desde un lugar virgen en Tobia, Cundinamarca, donde el canal ‘Caracol’ construyó una ciudadela que cumpliera con todos los protocolos de bioseguridad donde se reunieron todos los participantes.

Finalmente, dos nombres sonaron en la final. Galo y Paola, tras haber sido eliminados, se convirtieron en los ganadores de la decimoséptima temporada y, con ese título, en merecedores de 800 millones de pesos.

En 2022, repitió 'The Box'

En su edición ‘The Box’, de 2022, se han presentado situaciones de alto riesgo que han generado que algunos participantes hayan abandonado la competencia por lesiones que comprometieron su integridad física, como es el caso de Lina Durán, quien se fracturó algunos dedos de la mano tras caer de una plataforma.

Actualmente aún se desarrolla la edición de 2022, como una muestra de que 'El Desafío' es un programa que ha logrado perdurar entre la televisión colombiana.

