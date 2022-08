Depredador, ese monstruo alienígena que le hizo la vida imposible a Arnold Schwarzenegger en 1987 se perfilaba como uno de los grandes personajes del cine fantástico y de terror. Todo indicaba que iba a tener un espacio junto a la criatura de Alien; Jason Voorhees de Viernes 13 o hasta el clásico Godzilla.

Predator (su nombre en inglés) se convirtió en un éxito de taquilla con las aventuras de un experimentado soldado que se enfrentaba a un ser de otro planeta. Los productores se frotaban las manos imaginando una franquicia millonaria, pero no pasó mayor cosa después de la primera entrega, y solo hasta ahora parece tener la oportunidad de brillar, gracias a Depredador: La presa (Prey), una película que retoma al personaje 300 años antes de su encuentro con Schwarzenegger y que se estrena el 5 de agosto en la plataforma Star+.



Todo ocurre en 1719. Naru, una joven guerrera de una tribu comanche, tiene un aterrador encuentro con la criatura alienígena, esta es la quinta película de la saga oficial, pero... ¿cómo les fue a las otras producciones?

Facebook Twitter Linkedin

Amber Midhunter lucha a muerte para proteger a su pueblo. Foto: Star+

Luego del intento de aprovechar el éxito de la original, en Depredador 2 (1990) el extraterrestre dejaba la selva para ir a Los Ángeles y se enfrentaba a un equipo de policías comandado por Danny Glover y con la participación de Rubén Blades y María Conchita Alonso. El cambio de ecosistema no tuvo el efecto deseado y la película sucumbió en la taquilla.



Lo mismo pasó con Depredadores (2010), en la que Adrien Brody lideraba a un grupo de mercenarios que termina enfrentando en otro planeta al bicho sanguinario, que ya no estaba solo. Tampoco llamó la atención de la crítica ni del público. Ni siquiera Shane Black (que actuó en la primera cinta y se jactaba de conocer la verdadera naturaleza de la saga) logró el éxito al dirigir El depredador (2018).

Facebook Twitter Linkedin

'El Depredador', la película del 2018, intentó dar un giro a la historia y crear una nueva saga Foto: Twentieth Century Fox

Su idea de agregar un poco de humor negro y ultraviolencia no le cuajó y su filme parecía más una parodia de todo ese universo cinematográfico. En el 2004 se estrenó Alien vs Depredador y tres años después, su segunda parte, que no fueron más que unas rarezas y ni siquiera con consideradas parte de la saga original.



Otro tema: 60 años de la muerte de Marilyn Monroe: un mito que no descansa

Cuando se conoció que se iba a rodar La presa, como un nuevo capítulo de la saga, la reacción fue de un poco de incredulidad, pero ahora algunos se han arriesgado a decir que le hace justicia a al aterrador alienígena. Y ocurrió el milagro: fue aplaudida de pie por los fanáticos en una proyección en la Cómic Con de San Diego.

Facebook Twitter Linkedin

Depredador la presa da un nuevo aire a un villano de otro mundo que brilló en los 80. Foto: Star+

Dan Trachtenberg (uno de los directores de la serie The Boys), insiste en que no es una precuela de la protagonizada por Schwarzenegger. “Creo que destaca por sí sola como una película de aventuras mezclada con terror. Me pregunté:'¿y si contamos con un héroe que nunca antes habíamos visto? Y pensé que la cultura popular siempre ha relegado a los indígenas de EE. UU. al papel del compañero de aventuras o de villano, particularmente los de origen comanche”, explicó Trachtenberg, que insistió en que su protagonista, debía ser una mujer.

Durante un viaje a cazar Naru (Amber Midhunter)se enfrenta cara a cara con la muerte al tratar de escapar de un oso herido, de pronto, el animal se eleva del suelo y ella es testigo de la aparición de un extraño ser que tiene la capacidad de hacerse invisible y que la ataca.

Facebook Twitter Linkedin

La nueva película plantea una lucha de 'David contra Goliat'. Foto: Star+

La producción no se queda corta en acción, sangre y suspenso, elementos que hicieron grande a la cinta original. “Además de la idea de David contra Goliat, presente en todas las películas de Depredador, explora el doble desafío de una mujer que encara al monstruo y a una sociedad que no cree en ella”, recalca el director. Además, fue rodada en la lengua comanche y en inglés.





Más información: La cirugía es el nuevo sexo: así piensan los personajes de Croneneberg

Facebook Twitter Linkedin

Los actores rodaron la película en lengua comanche y en inglés. Foto: Star+

“A menudo, piensas que los personajes nativos son demasiado espirituales o que son realmente salvajes o unidimensionales, y nunca llegas a ver una variedad de nativos que tienen personalidades y deseos completos, así que estoy orgullosa de que Depredaor: la presa muestre eso y a la vez sea una película realmente emocionante”, comentó Midhunter.

Depredador: La presa funciona porque se sale de la zona de confort de las otras cintas (que replicaban el conflicto entre tipos bien armados luchando contra alguien más poderoso que ellos) y parece cumplir con ese principio popular de que no hay quinto malo.



Cultura

Con información de EFE