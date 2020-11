Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón en una charla muy íntima

Los cineastas mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón compartirán el próximo viernes, como parte del evento solidario Inconscientes Posmodernos, una conversación grabada que el director de "Roma" consideró este lunes como "muy íntima y personal".

"Lo que sucedió en esta plática, a pesar de la distancia, es que se empezó a convertir casi en las llamadas telefónicas que tenemos, en que hay una parte muy íntima y muy personal", confesó Cuarón en la conferencia de presentación de la charla.



Los oscarizados directores grabaron la conversación desde diferentes ciudades, ya que Del Toro se encuentra en Toronto (Canadá) rodando su nueva película "El callejón de las almas perdidas".



Cuarón consideró que el evento "ganó profundidad" a pesar de tener que hacerse de manera digital por la pandemia de la covid-19, mientras en un principio estaba proyectado que la charla entre los realizadores se llevase a cabo en la ciudad mexicana de Guadalajara.



"Vamos a compartir una experiencia. Creo que es una experiencia que puede ser positiva para los nuevos cineastas. Pero creo que vamos a compartir una experiencia que también puede tener una importancia para no cineastas, para no artistas", reveló.



El también director de "Gravity" aseguró que en el conversatorio se aborda de manera primordial "el proceso de creación", algo inherente a la condición humana. "Como seres humanos estamos creando todo el tiempo, seas artista o no seas artista. En el momento en que tú estás tomando decisiones también estás creando las consecuencias de esas decisiones", insistió.



El evento será retransmitido este viernes día 13 a las 21.00 hora de México, en el marco del festival Inconscientes Posmodernos, organizado por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo (AMPAG).



Habrá un segundo pase en el mismo evento virtual el domingo 15 a las 16.00 horas (22.00 horas GMT). Lo recaudado con la venta de boletos para ver la charla, titulada "Monstruos y Silencios: Narrativas para un siglo turbulento", será a beneficio del Grupo Solidario Ubuntu AC y la AMPAG. Cuarón describió a esas asociaciones como una "inspiración" tanto para él como para su colega y amigo Guillermo del Toro.



"Algo que nos ha hermanado muchísimo a Guillermo y a mí es la conciencia que tenemos de la realidad en la que vivimos y tratar de poner nuestro grano de arena en la reaparición de tejido social", reflexionó.



