Del comportamiento en taquillas de la esperada película 'Shazam! Fury of the Gods' ('Shazam! furia de dioses'), cuyo esperado estreno será el próximo 17 de marzo, dependerá la supervivencia de este memorable superhéroe de DC Cómics.



Así lo explica la revista especializada en cine 'Variety', luego del tuit que puso el director de la cina David F. Sandberg.

"El director de 'Shazam!' dice que el superhéroe de Zachary Levi podría sobrevivir a la revisión del Universo DC: 'Existe la posibilidad de más'", anota la revista.



(Lea además: 'The Mandalorian': así fue el primer episodio de su nueva temporada... ¡épico!)



Recuerda que 'Fury of the Gods' fue desarrollado y filmado antes de que James Gunn y Peter Safran se hicieran cargo de DC Studios y revisaran el Universo DC.



"El futuro de Levi's Shazam en el nuevo DC Universe ha sido un signo de interrogación después de que Gunn y Safran desconectaran "Wonder Woman 3" de Patty Jenkins, el regreso de Superman de Henry Cavill en "Man of Steel 2" y Dwayne Johnson " Black Adam”, tres proyectos que habrían pertenecido al mismo universo cinematográfico que las dos películas de “Shazam” de Sandberg", analiza 'Variety'.



Gunn y Safran ya han anunciado una primera ronda de títulos para su nuevo DC Universe, y la lista no incluye un tercer “¡Shazam!” película en este momento. Los nuevos proyectos incluyen películas como “Superman: Legacy” y “Supergirl: Woman of Tomorrow”, entre otras.



Para los que no están familiarizados con el universo DC, a primera vista Shazam no es otra cosa que un adolescente atrapado en el cuerpo de un treintañero. Pero las apariencias pueden engañarlo, amigo lector, pero en la mente de ese corpulento superhéroe habitan el cerebro, los sentimientos y las actitudes propias de Billy Batson, un chico de 14 años que adquiere esos poderes inimaginables por cortesía de un viejo hechicero y que se activan solamente al pronunciar la palabra ‘¡Shazam!’.



Apostando por desencasillar sus historias de ese halo oscuro, acartonado y serio, DC Cómics estrena la versión cinematográfica de este superhéroe incorrecto y divertido.



(Le puede interesar: ‘The Last of Us’: ¿dónde y cómo ver el último capítulo de la primera temporada?)



Y siguiendo con curiosidades alrededor de este superhéroe, ‘Shazam’ no es exactamente una palabra, sino la que resulta de los nombres de seis figuras mitológicas de las cuales toma sus poderes: sabiduría de Salomón, fuerza de Hércules, aguante de Atlas, poder de Zeus, coraje de Aquiles y velocidad de Mercurio.