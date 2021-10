'Que luchen contra la injusticia real': actor sobre Superman bisexual

Dean Cain, el actor que alguna vez interpretó a Superman en la década de los 90, dio sus declaraciones respecto a la nueva propuesta de DC Comics de volver al mítico superhéroe un hombre bisexual.

Lois and Clark: Las nuevas aventuras de Superman fue una serie televisiva de los años 90. Allí Dean Cain fue el actor que le dio vida al 'Hombre de Acero'. Foto: Warner Bros. Television

El actor, quien dio vida al ‘Hombre de Acero’ en la serie de televisión 'Lois and Clark: Las nuevas aventuras de Superman', no se mostró muy de acuerdo respecto a las nuevas directrices de la firma, pues manifiestó que se deben centrar en “tratar los verdaderos males de la humanidad” y “ la injusticia real”.



Manifestó que esto no es algo que sea innovador, pues la sociedad ya ha venido cambiando su pensamiento frente a este tipo de orientaciones y, que “si hubieran hecho eso 20 años antes”, quizá sí habría sido tomado como un acto audaz o una forma de inclusión en medio de una sociedad sumamente conservadora.



Las declaraciones del actor salen a la luz por medio de una conversación para el programa ‘Fox News’ de los Estados Unidos, un día después de que la firma ‘DC comics’ anunciara el lanzamiento de su nuevo personaje bisexual Jhon Kent, hijo de Clark Kent y Lois Lent.



Según dicen medios especializados, Jhon se introducirá en un romance con Jay Nakamura, un hacktivista refugiado que ejerce su labor como periodista en ciudad ‘Metropolis’. Superman: Son of Kal-El, nuevo número de la historieta, saldrá el próximo mes de noviembre.



“Hay muchas cosas reales contra las que luchar. La trata de personas, la esclavitud (...) sería valiente abordar esos problemas, arrojar luz sobre esos problemas. Me gustaría ver al personaje haciendo eso”, expresó Cain al medio local.



“Valiente lo haría luchar por los derechos de las personas homosexuales en Irán, donde te echarán de un edificio por el delito de ser gay”, dijo. “O luchar por los derechos de las mujeres a asistir a la escuela y tener la capacidad de trabajar y vivir, y de que los niños no sean violados. Eso sería valiente”, agregó.

¿Qué dice el escritor?

Por su parte, el escritor Tom Tylor dijo en entrevista para ‘Hollywood Reporter’ que no habrán supervillanos que Jhon Kent tenga que enfrentar, ya que el nuevo ‘Hombre de Acero’ tendrá que lidiar con problemas como el cambio climático, tiroteos en escuelas primarias y refugiados.



“Siempre dije que todos necesitamos héroes y todos merecemos vernos representados en nuestros héroes y estoy muy agradecido con DC y Warner Bros por compartir esta idea conmigo”, expresó el escritor a la revista mencionada.



“El símbolo de Superman siempre ha representado la esperanza, la justicia y la verdad. Hoy, ese símbolo representa algo más. Hoy, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más fuerte de los cómics”, dijo refiriéndose a la nueva orientación sexual del héroe.



El cambio de visión que ha tenido DC comic en los últimos años ha sido elogiado a nivel mundial, pues se ha puesto de lado en la lucha por la reivindicación de los derechos sexuales de la comunidad LGTBIQ+.

