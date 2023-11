Deadpool 3: ¿Qué pasó con los actores desde la primera película en 2016?

En 2016 se estrenó en cines la película ‘Deadpool’, que contaba la historia del antihéroe más irreverente de los cómics de Marvel. La película fue tan exitosa que, en el 2018, 20th Century Studios estrenó ‘Deadpool 2’, y ya se confirmó que en 2024 el personaje volverá a las pantallas en un tercer capítulo de la saga.



La fecha inicial de lanzamiento de la tercera entrega de la saga estaba proyectada para el 6 de septiembre de 2024. Sin embargo, se desconoce aún si la protesta del SAG-AFTRA en Hollywood ha causado movimientos en el día de estreno.

Por ahora, le traemos un recuento de los actores que interpretaron a cinco personajes de la primera película, y lo que ha pasado con ellos.

Ryan Reynolds

El protagonista de la saga se ha mantenido bastante ocupado en estos años. Fue él mismo, en su canal personal de YouTube, quien confirmó que Deadpool 3 está en camino y que será la primera aparición del antihéroe en el universo cinematográfico de Marvel (MCU).

Además, Reynolds protagonizó en 2021 la película ‘Free Guy’, recibida excepcionalmente por la crítica, y, juntó a Robert McElhenney, compró al club inglés de fútbol Wrexham FC en 2020. Desde ese año, el club subió a la cuarta división de fútbol inglés, hazaña que no lograba desde el 2008.

Morena Baccarin

Baccarin fue la encargada de darle vida a Vanessa Carlysle, el primer y único amor del protagonista, y, alerta de spoiler, asesinada al comienzo de la segunda película. Sin embargo, ya se confirmó que la actriz aparecerá en la tercera entrega, lo que le da a los fans una pequeña esperanza de que vuelva a la vida.

Adicionalmente, Baccarin tuvo apariciones en la película ‘Greenland’ y en las series ‘Gotham’ y ‘Homeland’.



Gina Carano

Carano fue ‘Angel Dust’, una villana secundaria, en la primera película. Sin embargo, su camino desde el 2016 ha sido uno de los más movidos.

La actriz y luchadora tuvo un papel muy importante en la primera temporada de ‘The Mandalorian’, como la cazarrecompensas Cara Dune. Sin embargo, Disney la despidió después de que se filtraran capturas de declaraciones supuestamente antisemitas y transfóbicas en sus redes sociales. Carano no apareció en la segunda entrega de Deadpool, y tampoco lo hará en la tercera.

Ed Skrein

Este actor, director y rapero interpretó a Ajax/Francis, el supervillano principal de la primera película, inmune al dolor y responsable directo de la mutación que convirtió a Wade Wilson en Deadpool.

Desde 2016 ha aparecido en varias películas, como ‘Alita: Battle Angel’, ‘Maléfica’, ‘Midway’ y ‘Rebel Moon’. Además, protagonizó el musical de Netflix ‘I Used To Be Famous’, en el que cantó la mayoría de las canciones.



Karan Soni

Karan Soni le dio vida a quien fue tal vez uno de los personajes menos trascendentes, pero más recordados de la película, Dopinder, el taxista autor de la célebre frase “También quiero vivir ese hermoso sueño, don Pool”.

Su personaje fue tan adorado por los fanáticos de la primera película que Dopinder reapareció en Deadpool 2 y fue confirmado para Deadpool 3. Además, le dio la voz a Pavitr Prabhakar, el Spiderman hindú en ‘Spider-Man: Across the Spiderverse’, y protagonizó la película ‘7 días’, de Roshan Sethi.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

