'Fragmentos de mujer', una de las posibles candidatas a los Óscar

Martha y Sean son una pareja de Boston al borde de la paternidad, pero sus vidas cambian de manera drástica cuando un parto en casa termina en una situación inimaginablemente trágica. Así comienza una odisea de un año para Martha (Vanessa Kirby), que debe navegar por su dolor a través de relaciones conflictivas con su marido y su madre dominante (Ellen Burstyn), y la partera (Molly Parker), a quien debe enfrentar en la corte.



Dirigida por Kornél Mundruczó ('White God', ganador del premio Prix Un Certain Regard de 2014), escrito por Kata Wéber, y con la producción ejecutiva de Martin Scorsese, 'Pieces of a Woman' es una historia personal, ardiente y finalmente trascendente de una mujer que aprende a vivir junto a su pérdida.

'Pieces of a Woman' inició su camino hacia la pantalla en 2017, cuando la aclamada dramaturga y guionista húngara Kata Wéber ('Dios blanco' y 'Luna de Júpiter') comenzó a escribir bocetos de personajes y fragmentos de diálogo entre una madre y su hija adulta centrada en la insondable tragedia de perder a un hijo. Las escenas, que fueron escritas en fragmentos, eventualmente se convirtieron en una obra de teatro con el estímulo del marido y colaborador habitual de Wéber, el director Kornél Mundruczó.



“Cuando comencé a escribir, tenía este profundo sentimiento de añoranza por lo que perdí, y sentí que este material de alguna manera me estaba llamando, pero de una manera que no era obvia para mí”, dice Wéber en las notas de edición, quien comenzó a reconocer la necesidad de conversar sobre el tema del dolor, específicamente sobre la pérdida de un hijo.



“Sentí que, incluso en el siglo XXI, somos incapaces de lidiar con esto como sociedad. Nos conmueve cuando hablamos del tema, es casi como un tabú. Quería lidiar con eso y sentí el anhelo de escribirlo, lo cual es raro para mí porque generalmente soy muy analítica. No escribo historias tan personales como esta”.

El equipo de marido y mujer eventualmente terminaron escribiendo lo que sería 'Fragmentos de una mujer' para las tablas. La obra se estrenó en el TR Warszawa en Varsovia (Polonia), en diciembre de 2018. La historia –acerca de una mujer que pierde a su hijo en un parto en casa que salió mal– fue dividida en dos actos: en el primero se representa el parto en casa y, en el segundo, una cena familiar que estalla en enfrentamientos y recriminaciones. Aunque tanto Wéber como Mundruczó sentían que la obra se mantenía por sí sola de forma poderosa, creían que los temas que tocó la historia merecían una exploración más profunda.

En la preparación para su guion, Wéber, que tiene un hijo con Mundruczó, comenzó a leer testimonios de mujeres que habían sufrido abortos espontáneos o cuyos bebés habían muerto. Ella se sintió atraída por la forma en que lidiaron con la pérdida:

“Encontré todas sus historias tan cautivadoras y poderosas. Cada una de ellas tenía una forma diferente de llorar, y cada una de ellas explicó lo aislada que se sentía. Todos los que te rodean quieren que sigas adelante. Ellos quieren que seas la misma persona, pero ¿cómo podrías ser la misma persona? Esto es de lo que yo quería hablar”, dice.

“Con esta historia quería hablar sobre la ausencia de un niño”, continúa Wéber. “El aislamiento que se crea a nuestro alrededor, esa sensación de que la persona con la que tenemos la conexión más real no está presente en este mundo, pero a la vez su existencia es indiscutible. De esto se trata realmente mi historia y, en realidad, también es la historia de muchas otras mujeres”.

Martha

Para representar a Martha, 'Pieces of a Woman' requería una actriz talentosa para un papel que exigió intensa dedicación, habilidades estelares de improvisación y la voluntad de ahondar profundamente en un territorio emocional rara vez visto en una película. Cuando el guion le llegó a la actriz británica Vanessa Kirby, mejor conocida entre el público por su interpretación premiada de la princesa Margaret en el aclamado drama 'The Crown', inmediatamente sintió una conexión con Martha. Ella había estado buscando un proyecto que la desafiaría por algún tiempo y con el guion de Wéber encontró exactamente lo que había estado buscando.

“Lo leí en una hora y supe que tenía que hacerlo –dice Kirby–. Había estado buscando una parte que me asustó. Esto me aterrorizó por completo. Era una historia que nunca había visto antes en la pantalla. Era algo de lo cual la gente no habla a menudo”.



Desde el principio, Wéber sintió que Kirby tenía una comprensión instintiva del papel. “Era muy abierta con el tema”, dice ella. “Al leer el material, estaba absolutamente entusiasmada con él. Martha es una verdadera heroína que se atreve a desafiar las expectativas de quienes la rodean, y creo que Vanessa también representa a este tipo de persona en la vida real. Ella me recuerda un poquito a las películas de las estrellas de la edad de oro de Hollywood”.

“Esta es una historia sobre algo que les ha sucedido a más mujeres de lo que uno se puede imaginar. Una de mis películas favoritas es 'Three Colors: Blue' y creo que esta película está aprovechando cosas similares. Hay un profundo dolor en el centro de esta película. Si podemos capturar eso en la pantalla con precisión, espero que las personas que están en ese espacio ahora, o que han estado, toquen eso de una manera que los hará sentirse un poco menos solos”.



