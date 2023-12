Revelan la causa de muerte de André Braugher, actor de la serie 'Brooklyn 99'

El pasado 12 de diciembre se dio a conocer que el actor estadounidense André Braugher falleció a su 61 años tras una breve pero agresiva enfermedad.



Aunque en su primer momento no se dieron a conocer detalles al respecto, en las últimas horas su publicista le confirmó a varios medios estadounidenses la razón de su deceso.

El actor, conocido por papel del detective 'Frank Pembleton' en Homicide: Life on the Street de NBC durante las siete temporadas del aclamado programa; y por su rol como el capitán 'Raymond Holt', en una faceta más cómica y opuesta, en la serie de comedia de Fox-NBC, Brooklyn Nine-Nine, dejó una gran huella en la historia de la televisión.

El día en que se anunció su fallecimiento, colegas y admiradores expresaron sus más sinceras condolencias, junto con el asombro ante la inesperada noticia.



Ahora, su publicista aclaró que el artista falleció a causa de un cáncer de pulmón que le había sido diagnosticado pocos meses antes de perder la vida.

¿Quién fue André Braugher?

Además de sus papeles en Brooklyn Nine-Nine y Homicide: Life on the Street, su legado en televisión también deja para la posteridad su papel de Owen Thoreau Jr. en la serie Men of a Certain Age (2009) junto a Ray Romano y Scott Bakula, que le valió dos nominaciones al Emmy.



Durante este período, ganó dos premios Critics Choice al mejor actor de reparto en una serie de comedia y recibió otras cuatro nominaciones a los premios Emmy.

Además, estaba previsto que protagonizara la serie Residence, de Netflix, próximamente.



Dentro de su desempeño en la gran pantalla también figuran sus apariciones en las películas City of Angels (1998), Frequency (2000) y Poseidon (2006).

