De genio, modelos, goles y violencia / El otro lado

En esta semana, Gaitán, el genio de la tele, se fue a reír en otro canal que no es RCN; Caracol sigue ganando, aunque su patética 'La Agencia' logró rebajar el ‘rating’ de las 8 de la noche a la mitad; el cantante del gol se fue de Caracol y llegaron ‘El Bronx’ y ‘Rosario Tijeras’.



Gaitán se fue con su fiesta a otra parte, nos dejó un legado impresionante: ser el país de Gaviota y Betty, saber sonreír sin contar chistes, mirarnos en espejos como el café, la corrupción, la belleza y la paz para hacernos preguntas sobre nuestra identidad. Su herencia es que quedaron muchos que aprendieron a contar historias siguiendo su consejo.

Gaitán hizo televisión de autor. García Márquez liberó la imaginación y nos hizo de la patria del realismo mágico, Gaitán hizo de la telenovela un género donde podemos comprendernos en nuestras fallidas modernidades y nos convirtió en la patria del humor y las mujeres guerreras. Gracias, señor Fernando Gaitán, por las crónicas, las felicidades, los suspiros. Buen ‘rating’ por allá.

‘La Agencia’ es un mal concurso porque no tiene historias ni dramaturgia. Están todas bellas y bellos, hay mucha hermosura en sus participantes; la carne y la ‘sexitud’ están en cada toma; es un placer visual verlos. Es una maravilla de ver, pero en ‘mute’, porque oírlos es desesperante: cuerpos sin verbo.



Con el jurado, el concurso pierde la gracia visual y el poco drama y se vuelve imposible: feo, sin gusto, sin criterio, sin palabras. Un jurado mediocre no se puede ver ni en ‘mute’. Hay que cambiar de canal, y 50 por ciento de los televidentes habituales de Caracol a las 8 de la noche huyeron. 20 por ciento fue a Canal 1. Los demás, al cable o Netflix. RCN no aprovechó la falla.

El cantante del gol. La Selección Colombia es una religión de la identidad cuya iglesia es la televisión y su marca es el ‘Gol Caracol’. Ha tenido dos sacerdotes. Uno, William Vinasco Ch., narrando con placer y “haciendo una de las dos cosas que más le gustan en la vida” y su “que no me esperen en la casa”. Luego vino Javier Fernández y su “tú, tranquilo”. Ahora llega un nuevo narrador. Y parece que nada importa: el asunto es de fidelidades a las marcas. Por eso, lo que importa es ver a la Selección Colombia y verla en Caracol. Esto demuestra que lo más importante es serles fiel y leal a los televidentes.



‘El Bronx’ y ‘Rosario Tijeras’. Dos historias fuertes, duras, rebeldes. Mujeres que deben ganarse su destino, maltrato en cada escena, machos en explosión. ‘El Bronx’ intenta ser neorrealismo, pero se queda en sensacionalismo.



‘Rosario Tijeras’ es un cuento ya contado. Caracol vuelve y golea a RCN. La misma historia de siempre: la gente ve Caracol, no importa lo que sea; no se ve RCN y punto.

Esta semana pasó mucho, pero como es Colombia en tiempos de Duque, no pasó nada. Ya faltan la agudeza, ironía y humor de Gaitán.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

