De estupideces, atrevimientos y paranoias / El otro lado

La televisión es una maravilla, se mueve como el mundo y, como el mundo, está llena de estupideces bárbaras, atrevimientos divertidos, paranoias histéricas y aburrimientos sosos.

La estupidez bárbara

Esa porquería, esa ignorancia colombiana hecha chiste llamada ‘La vuelta al mundo en 80 chistes’. Manifiesta lo peor de la colombianidad: esa estupidez de reírnos de las otras culturas desde la arrogancia de nuestra ignorancia.



Creernos chistosos burlándonos de otras culturas es, además de bárbaro, una oda a la falta de humor (el verdadero humor es reírnos de nosotros mismos y del poder) y demuestra que somos provincianos y víctimas de nuestra pobreza mental.



Y para rematar llevamos nuestro machismo a cuestas: bellas muy bellas para que muestren sus carnes y sus risitas estúpidas.

Atrevimiento divertido

Una serie de ficción en Canal Capital que se llama ‘Bolívar Youtuber’. Se supone que Simón Bolívar viaja en el tiempo y llega al 2019 y se vuelve el mejor amigo de un genio de las redes digitales que termina convirtiéndolo en ‘youtuber’.



Son 15 capítulos de 7 minutos que cuentan las aventuras del Libertador en el siglo XXI. La serie es divertida, extraña, atrevida. Y tiene encanto porque juega a la ironía, piensa en voz alta, hace humor.



Y lo mejor: tiene lenguaje y estética web. No es televisión. Y de ahí sale un Bolívar de lo más de divertido. Una manera interesante de contar la historia. Lo mejor, convertir a Bolívar en ‘youtuber’.

La paranoia histérica

Se supone que cada vez somos más civilizados, más libres y reina la libertad de expresión. Pero ahora en Bogotá no se puede grabar en el espacio público, no se pueden hacer tomas en que salgan fachadas de edificios, no se puede hacer nada porque a ‘los vigilantes’ les han ordenado no dejar grabar. La razón: no se puede grabar, y es la orden. Lo público apropiado por lo privado y los señores de la seguridad.



La libertad de expresión limitada y reprimida por señores vigilantes (del orden).



Por eso es grave que los museos del Banco de la República, a donde la entrada es gratuita, impidan grabar en la calle 11, al frente de sus museos. Un lugar de la cultura pública reprimiendo la libertad de expresión. Bájenle a la paranoia.

Aburrimiento soso

Ahora a lo que pasa en las pantallitas de los aviones lo llaman ‘entretenimiento’, y el de Avianca debería llamarse aburrimiento. No hay nada que ver, no hay nada novedoso que gozar. Las mismas películas de todo lado, las mismas músicas, los mismos jueguitos.



No hay alternativas. Y no hay nada de la diversidad latinoamericana. Creen que con Juanes y Vives es suficiente. No hay películas de América Latina. No hay documentales de nuestra región. No hay nada que ver del territorio Avianca. La próxima vez que viaje en Avianca compre un libro: allí solo existe la misma basura que en toda parte, y Colombia y Latinoamérica no viajan. ¡Qué sonsera la de Avianca!



